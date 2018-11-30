11月的最后一周结束，可以总结一下本周了。本周5天都在震荡。并且本周调整非常有特点，周初波动较小，然后越来越大。而这种折腾越来越大的表现，其实和资金的腾挪关系非常大，下面我细细说。

资金换血，三场大戏

2449上来的反攻行情，实际上就是资金大换血的下半场上演。今年行情就是三场大戏，开场戏是以创业板为首的题材股惨烈下跌，为日后资金介入提供廉价的可炒作筹码。中场戏，是蓝筹补跌，8~10月大量蓝筹股都是闪电腰斩，大量囤积于其中的资金套现出来。眼下的第三场，伴随这行情的发展，意图也越来越明显的体现出来，套现的资金、外围的资金，通过各种手段在攫取廉价筹码。在这个阶段里，一批股票会让一些杂牌资金去举杠铃，但同时，另一部分股票讲成为各路机构的囊中物。此刻大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化“机构库存”，手头股票机构的动作是越来越积极了，还是悄悄消失了，从“机构库存”里都能看到。然后哪些是举杠铃的股票，那些是个机构看中的股票，都能看的到。

大家看下面图里，橙色的代表就是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。可以说，很直观的就能看到机构对股价的影响。比如左边图里，一个股票原本在调整，走的比较弱，但后面量化出机构库存，机构参与其中之后，明显开始走强了起来。

还有像右边图里那种，股价涨涨跌跌震荡，但机构库存一直是存在的，还不断增加了，那结果虽然走势震荡的厉害，但持股不用大动作，拿着就是了。对于大家自己的股票也是一样， 可以点这里进博尔系统 ，自己先来量化“机构库存”的变化。能量化出“机构库存”越来越多当然不是坏事，尤其是今年资金换血大戏唱到第三场之后，更是如此。

机构不干活，遗祸到年底

相反，如果机构库存消失了，那在当前这种市场里，情况就完全不同了。现在怕的就是机构自己想跑，一旦反弹、震荡的时候却量化不出“机构库存”，那是机构自己撤退、或者不管了，这是最不灵的。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。

大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存，或者机构在里面做空之后产生的，到现在位置，别看很多股票长阴跌的很厉害，但也并非跌多了就一定会有反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→到应用商店，下好了“博尔系统”的手机应用, 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没“机构库存”，就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



