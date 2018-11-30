在投资的世界里，分歧是绝对的，共识是相对的，分歧产生美，而共识反而制造太多惨案。今天市场的上涨，问了一圈朋友，已经没有周三上涨时那种确定的豪言，比如“我早就算准了，行情震荡，这个位置肯定会起来。”但豪言少了，机会反而就多了。

巨大分歧下的金矿

市场可怕的时候，不是大家分歧巨大，公说公有理婆说婆有理的时候，而是市场共识度高到无以复加的时候。试问周三太多人看涨，都持股不动，要跑也等到2700、2800再跑，那你让做多的资金怎么去做，让机构怎么去推升市场？结果就只能先让走势歇一歇了。而歇一歇的背后，你手头真正有含金量的股票，走势歇息，资金的动作是不会歇息的。这方面大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，如果量化出来下面两种状态，基本就是手里拿到金矿了。

走势只是打掩护

第一种就是走势震荡，但机构动作不减反增。这只要拿博尔系统，去量化“机构库存”就能发现，有些股票，震荡、下跌的背后，“机构库存”是在不断提升的，而“机构库存”是对积极机构行为的量化，这种震荡、下跌背后，“机构库存”不断提升，本身就是有机构资金特立独行的，坚决看好这个股票的表现。

这样的股票，即便出现股价的突然上涨，也不足为奇，因为之前一直就准备着上涨。相比之下，有些股票同样的震荡调整，但“机构库存”却逐步消失，这种交易状态变化的含义显然是机构投资者对这个股票的放弃。结果后面走出一天一地截然不同的走势，也几乎就是必然的。而此刻，大家手头股票，如果也在震荡，那震荡背后，机构资金到底是一个什么态度，可以→ 点这里进入“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”的变化，这样机构资金的态度，大家心里会很有底的。

有分歧，敢低吸

除此之外，还可以去看交易行为的变化。这几天跌了涨，涨了跌，但涨跌得背后，主导交易的力量并不是涨了就做多、跌了就做空，在很多股票里，某一种力量在持续的增强。如果这种力量是做空，当然会有很大的危险性，但如果是持续的空头回补，则即便走势很弱，但也是在积累潜力的。





现在，对于多数股票来说，就是还没有尘埃落定，建设性、破坏性的力量都在聚集的过程中，因此处于这种阶段里，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，把主导交易的力量，机构的态度都量化清楚，不论是不断的空头回补低吸，还是“机构库存”的的不断提升，都是大家此刻特别需要留心的，手头有这种状态的股票，就更加好了。



