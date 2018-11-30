昨天市场的盘中突然拐头向下，还收光脚阴线，走势上看很突然，但真就是一次又一次的故伎重演。但正是因为是故伎重演，所以只要看透，绝不是坏事，就这个套路，只要躲开三板斧，很多就是送钱了。

空头三板斧，都是同样套路

之所以这么说，大家看下面图就清楚，图里橙色的是我用的博尔系统对积极机构行为的量化，叫做“机构库存”，如果“机构库存”量化不出来，要么是机构跑了，要么机构此刻不干活，不管了，今年历史上多次反弹无果有过7次，因为太多，不可能全列出来，就列最近几次，都是反弹的同时，并没有“机构库存”。或许没有机构库存或许也能涨，但如果一涨，就觉得行情没事，肯定要涨嘛，一旦是这么想的，基本就是主管犯错了。实际只要上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再去量化“机构库存”，就能发现当时“机构库存”就是出于消失状态，而有“机构库存”和没“机构库存”也是完全不同的。

包括昨天周三的反弹，实际是没有机构库存，所以突然下跌，也没什么好惊讶的。而个股上的情况，没机构库存，会比上证更惨，即便涨上去，也随时随地要跌下来，想横盘也盘不住。

以上这些，大家知道道理就可以，因为跌都跌下来了，接下来再上涨去的时候，多注意有没有机构库存就行。至于大家手头股票此刻有没有机构库存，→ 点这里进入“博尔系统” ，自己量化一下，直接就能看到“机构库存”有没有了。

机构逆转，走势剧变

跌下来之后，反而需要留神的是机构行为的变化。这方面还是先看有没有“机构库存”。对于量化出“机构库存”的股票，下一步就是通过量化“主导动能”，看机构行为导致的交易结果。有些机构强力逆转，主导动能从绿色的做空，变成了蓝色的空头回补。尤其眼下这种先钩头向上，又砸盘向下走势里，肯定有不少股票就是在空头回补，借着短期震荡低吸筹码。这样的股票，千万别当弱势股处理，大家看下面图里的股票就清楚。

为什么在上涨市里人容易过度乐观自信，在下跌市里又容易过度悲观绝望，在震荡市里则容易丧失耐心。根本原因其实只是在于，永远被价格波动牵着鼻子走，而没去花点心思看看价格的背后，整个交易的是不是在转变方向。所以此刻大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，主导股价的力量是不是越来越积极了？有这两点在，至少也安心了。目前的市场里，空头绝非铁板一块，偷偷低吸绝对不会少，而好事就会从这些地方冒出来，这种状态，这种历史重演已经五六次了。











