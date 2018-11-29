看看我自己的成长史，就知道面对今天市场的突然下跌，该怎么去应对。小时候我特喜欢参与学校举办的辩论赛，到大学还是相信真理越辩越明。但工作几年之后，明白了，世界上的人太多，自己的想法也太多，无论是和别人辩还是和自己辩，如果不学会避免争论，人生几十年就啥都不用干了。

80%的争论都不必要

现在的行情就是如此，看到几个朋友为后面的涨跌吵来吵去，觉得真不值。与其证明自己的判断是对的，不如去看市场的交易正在发生什么。对于这两天股票的涨涨跌跌，只要把交易数据摆在面前，80%的争论、猜测，都可以不需要了。当时我就是把数据摆在那些朋友面前，而大家也可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，手头股票的交易数据支持不支持股价接下来继续上涨，也是清清楚楚的事情。

先拐头又回落，到底在干啥？

现在很多朋友吃不准的，无非就是昨天拐头，今天回落，这么一折腾之后，后面还能不能再涨。当时我也是问那几个朋友，如果一个股票，这几天一会涨一会跌，但不管涨跌，背后的交易就一直是空头回补主导交易，那需要很担心吗？这个问题也同时问大家，如果没有答案，看下面的图，答案自然清楚。





当时我把几个连续空头回补主导的股票，给那几个朋友看了之后，他们立马就不争了，自己去用博尔系统量化去了。对大家也是一样的，手头股票震荡的背后有没有资金不断的在低吸，→ 点这里进“博尔系统”， 自己量化一下，都能看到。上面图里蓝色的就是空头回补主导，能看到连续不断的空头回补，在表面疲软的市场里，就是超越他人的胜出点。何况眼下这种状态的股票不少，手头股票可能也是这种状态。

凶险的连空

另外，最不灵的状态，当时我也跟那些朋友展示了，就是同样的震荡，全是绿色的做空主导。这种状态下，后续上涨的胜算还有多少？我想大家把下面的图和上面的图一对比，自己就清楚。此刻连续做空，后面还有大杀伤。

很多人之所以在涨市里人容易过度乐观自信，在下跌市里又容易过度悲观绝望，在震荡市里则容易丧失耐心。根本原因其实只是在于，永远被价格波动牵着鼻子走，而不愿意看看价格的背后，交易状态到底变成了什么样子。这也是大家多去量化交易的好处所在。→到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，并不不复杂。但如果不去量化，即便是我，就眼下这种走势，问我现在是做空行为在主导股价，还是低吸行为在主导股价，我也不清楚。