识到猜涨跌、赌波动是徒劳的时候，他的投资认识算是入门了；当一个人在真刀真枪的操作中，放弃“必赚”，“行情一定会如何如何”，知道了“风险机会比”，他的投资就升华了。

别当“股神”

眼下就是如此，这两天市场拐头，很多股票又涨了起来，不少朋友跟我说，这次上涨，他们早就料到了，跌不下去的，肯定反上去。如果是一个两个，这不稀奇，甚至我还会赞叹他们的睿智。但太多朋友都觉得自己厉害，那肯定现在就是已经在埋“失败”的种子。我当时劝那些朋友，不要很主观的去描后面行情的蓝图，可以先上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，只要不想在未来的行情里，上去又下来的坐电梯，那么去量化交易就是很有必要的。至少你能看到涨上去的力量是不是强大，到时候需不需要见好就收。

看爆发力不用等上涨

之所以这么说，就是因为，接下来任何一个股票的大涨，绝对不是因为我自己看的准，而是因为，这个股票最近确实有机构资金在不断的积极参与，并且参与力量越来越大。人人都希望自己的股票上涨去就别跌下来。但那些真正能够涨上去不跌下来的股票，只要拿博尔系统去量化“机构库存”，一定能发现，橙色的机构库存就是在不断提升的，并且之前哪怕下跌，机构库存也在增加。





所以自己手头的股票是否有爆发力，不需要等到大涨之后才知道，股价拐头的时候，看看橙色的“机构库存”是不是在增加就足够了。这方面可以→点这里进“博尔系统”，能直接看到“机构库存”的增减。

大败的种子

很多时候，人都相信眼见为实，这句话本身没错，但关键看到的是什么。看都上涨就认为一定是机构资金在积极参与，一定是背后有利好，那都是YY，都会埋下大败的种子。因为有很多上涨，看似涨的很厉害，但实际就是量化不出“机构库存”的。而“机构库存”就是对机构积极行为的量化，如果没有了，就是机构放弃的表现。





上面几个股票，不管涨跌，都是一些很垃圾的股票，有一个还是ST股，相信是不入大家发法眼的。但当时我就是那这种股票和那些朋友说的，因为连这种不受人待见的股票，机构一活跃都能有表现，他们自然可以把自己熟悉的、买的踏实的股票，找到那些“机构库存”在不断增加的拐点区域，放心大胆的去做。不必赚，但赢面就是大，并且赢一波就是很多。而这点对于大家来说也是一样的，可以到→应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，或者直接点这里进入，量化“机构库存”一样搞定。

而最近市场要赚钱，除了机构动作越来越强，上去就不下来，还有一种就是通过自己的操作，在高位及时离场，锁定市值，这种情况，我接下来再说。









