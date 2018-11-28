早上行情涨20点，走势上出现一个小小的拐头向上。于是就有朋友问我，最近行情一直震荡，这次是不是会沿着这个规律，短期向上运动，继续挑战2800？但我提心那些朋友，此刻确实是趁火打劫的时候。大家可以不去趁火打劫，但如果不清楚当前市场的状态，就容易中阴招，被人打劫了。并且目前还是双重趁火打劫，我下面细细说。

趁火打劫的时机

趁火打劫，眼见为实。大家可以看看眼下游资干的事情，上周开始，一些股票快速的砸盘下来，但就在跌的一塌糊涂的时候，突然攻击。而这种显现，只要大家到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就能看到。而游资的这种动作、投机时点把握极有章法。大家看到了，不但不会上当，还能给自己带来很大的好处。

双重趁火打劫

游资的动作，大家看下面图里的股票就明白。图里绿色代表的是做空主导，一开始下跌的时候，股价被做空主导。但随后的下跌，主导交易力量明显发生了变化，变成了蓝色空头回补主导。这些大家自己用博尔系统，点“主导动能”功能，也一样能看到的。而空头回补说明之前做空的人，开始回补股票了，一般下跌中的空头回补不过1、2天，但当空头回补连续3天以上时候，虽然此刻还是下跌，但交易力量的对比已经不同了。就在此刻，蓝色的游资动向出现了。游资这个动手点，显然是别人阶段损失极大的时候，不是趁火打劫，又是什么？

但为什么这次是“双重趁火打劫”呢？因为别看11月开始，行情走稳了。但机构、游资的日子并没有好过，因为全年总账谁都是惨不忍睹的。过去游资狙击，不跌到鬼哭狼嚎，他们也不肯动手，但这次没调整多少天，昨天量化出来，游资动向已经是大幅的增加，其实这就是时间不等人。所以即便做不到全线做多，但至少重点锁定一批股票攻击，也是必然会做的。昨天空头回补股票超过2500家，就看今天游资肯不肯狙击，这方面，大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，量化一下，直接就清楚了。

被“失血”就糟了

并且，集中资金重点攻击，这不仅仅是经验之谈。我和不少机构的朋友聊过，不管是公募的还是私募的，他们此刻的动作，就是对手头的股票，集中资金去打。而集中资金，真就是把一些次要品种，套现出来，转到主攻的品种上。因为此刻只有聚焦才能吸引市场中的其他资金来参与。而这也导致了，眼下这种震荡市场，越来越难以做到齐涨共跌的局面，部分股票继续回落的风险依旧存在。果拿博尔系统去量化，就像下图那样，机构动作不积极（橙色的“机构库存”量化不出来），游资动作不积极（蓝色的“游资动向”也量化不出来），很可能就是被“失血”的品种。

上面图里的股票，中间就有“游资动向”、“机构库存”同时消失的时候，那一段时间里，就算股价反弹，也是危机重重。大家只要量化出这种状态，就知道这只股此刻在失血。现在我和不少朋友沟通，他们现在，并没有打算自己股票能大涨的如何如之何，也知道不去做点短差来降低成本，后面就算涨上去也解不了套。要是看我文章的朋友，也想这样降低成本，可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，避开那些失血的阶段，做短差才更容易成功。而眼下，最忌讳的就是连机构此刻有没有动作都不清楚，凭感觉碰运气干，一旦运气不好，救都救不回来。



