上周连跌一周，这周两天没有起色，有些朋友就比较郁闷。一朋友跟我说，本来打算双十一的消费让股市给报销了，结果双“11”之后，没涨停几天就一路跌。这么下去，双“12”都不要消费了。

谁在加重仓位

当时我回那位朋友，会做的人，这时候就可以加码消费，因为市场又再次给了机会。但如果前两天一直在跌的时候，如果不知道什么时候反弹。或者看到反弹了，涨的太快没来不及买。又或者现在回下来又纠结能不能买。大凡有这样的疑问，都去问自己一下，眼下机构的动作看清了吗？包括现在看我文章的朋友，如果这点看不清楚，那就→上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化一下“机构库存”数据。通过机构库存的增减，机构动作一目了然，很多做盘的机构，都会在下跌中加重仓位的。

就像下面的的股票，涨涨跌跌都有，但就是机构库存不断的上升（橙色表示机构库存），说明机构每天都在积极的参与进去，那这种涨涨跌跌又有何妨？跌下来不是机会又是什么？

而今天下跌达到40多点，前两天如果因为突然上涨没有把握住，那今天等于有给了一次机会，但究竟是不是个机会，并不是我们决定的，现在多数散户就是趴下，明天能猛烈反上去的，一定是机构最近一直有动作的股票，决定权就在他们手里， 大家自己→点这里进“博尔系统”之后 ，自己去量化，手头股票只要橘色的机构库存提升，这两天的涨涨跌跌直接无视，跌下去也不用怕的。

有的白送，有的却是白搭

而与之相反，如果量化出来一点机构库存也没有，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，了吗就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。

只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，才后面怎么走，那绝对是高难度的。尤其是前几天如果没有准确预判过行情的变化，又凭什么说接下来能看的准。这方面大家自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己量化“机构库存”之后，能清楚最近机构的动作，不能看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。



