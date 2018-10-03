节日里，原本想着国庆节总没什么会看博客文章，但结果发现看的人还不少，问的也人挺多，显然大家对这波上涨，有着慢慢的预期。

不过，私信发问的朋友里，主要还是两类，一种是问连涨后，是不是大行情来了？另一种就是问，这行情还能涨多少？但我要说，现在一定是先干再想，道理很简单，收了那么多私信都是这种问题，就说明太多人都在猜未来行情会怎样，换而言之，很多人还没动手干呢。那么，接下来只要干在很多人的前面，必有一堆人替你抬轿。而至于现在该怎么干，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化清楚交易，我敢说，量化之后积极的朋友晚上节日里就提前挂单了，并且买卖的目标都是挑高效率的下手。

先涨、后涨不要搞错

之所以这么说，大家看当前多数股票上涨的迹象已经连续很多天了，但眼下3600多只股票，普涨一定是暂时的，接下来股票一定会分成领涨、和跟涨两大群体，做领涨还是做跟涨？当前一定以领涨股为主，道理同样简单，再上去，套牢盘可就大解放了，就一天1000多亿的成交水平，要全面解放，资金是跟不上的。而大家手股票是不是有两张潜质的股票？先去量化主导交易的力量，对比一下，会有明确的标准。

首先之前一定是有做多主导（红色）明显出现（到现在刚做多的股票，已经后知后觉，谈不上领涨），并且最近调整的一天两天里，有做空主导（绿色）也是微弱的（说明参与该股的各方力量基本是有共识的）。保持这两点，哪怕现在涨的不快，也是属于领涨股的群体，下面那些都是属于领涨群体的股票。

越是低位的时候，看到了上涨就越是要坚决，越犹豫越是贻误战机。其实再怎么猜，我们也不清楚未来会怎么样，能看到的就是当前，当前摆在我们面前的股票如果量化一下交易，实际就分两大类，一类是做多主导力量优势，做空主导微弱的。一类做空主导较多，做多主导较少的。如果现在去做，哪个更值得去做？我想大家的心里都清楚，而自己手头的股票属于哪一类，可以→ 从这里进“博尔系统”，自己去量化清楚 。

涨到哪不用猜

先涨后涨的问题容易解决，能涨到哪的问题，在眼下也不算难。因为反弹的前车之鉴太多了。包括今天也有一些股票在调整，其中不少就是之前反弹的品种，为什么有些涨了几天就不行了，就是因为一开始的上涨，是做多力量主导，涨了两天主导的力量就变了，变成连续的获利回吐主导（黄颜色）了，什么时候获利回吐爆发出来，什么时候就得当心。

上面的股票，有的反弹的一周，有的反弹了两天就结束，实际就是背后获利回吐主导早早的出现，还连续不断。试想任何一个低位刚起来的上涨，有多少获利盘可以回吐？至于形成连续的获利回吐主导吗？多数是形成不了的，但一旦形成，也就说明有些不为我们知道的事情发生，导致有人涨了一些就坚决走。哪怕表面上，获利回吐的时候还在涨，但不确定性已经大大提升了。接下来的获利回吐什么时候发生，大家自己→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点击进入 ，量化之后天天看一下，要知道获利回吐主导的爆发，随时可能发生，搞不好一些股票明天就开始获利回吐了。









