国庆第二天，前两天连续写了《节后小散抓米的6种姿势》，细细讲了交易恶化与健康，攻击的蓄势与突发，上涨的主升与跟风。结果有几个朋友就问我，节后能不能追涨进去，真刀真枪的扩大战果。





建仓三状态，先抓一种

当时我和那几个朋友说了一种投资思路，2644点是多年低点，这种位置，必然有大批股票被机构建仓。而机构建仓，三种手法，拔高建仓必洗盘，打压建仓必V型，震荡建仓必突破。而眼下行情节前连涨之后，拔高的已经拔高，V型的已经V型。在建仓阶段，短期还能搏的，就是震荡突破。而震荡中的突破，机构行为特征也是非常明显的，这方面大家只要自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，量化之后潜力多大一目了然。





下面的股票，就是震荡建仓后的突破股，震荡中股价起起落落，但拿博尔系统来量化交易，首先一点就是“机构库存”在不断增加，橙色的机构库存是对机构积极行为的量化，一个箭在弦上的股票，突破在即，当然机构投资者的行为一定是积极的。哪怕那时候股价还不怎么涨，交易上肯定已经反映出来了，就像下面图里的股票那样。





并啊，进一步的量化，还能发现，由机构积极发力导致的突破，会影响到整个交易状态出现红色的做多主导大幅增加，这里力度不小，要是刚开始动的话，追上去就有机会。这方面，对大家来说也是一样的，手头有股票走震荡上行，可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化是不是“机构库存”在越来越多，突破的时候做多主导的力量（红色）在大幅增加。这两点符合了，这种股票，很容易越长越快的。







炒股，少做理工男

当时我跟那几个朋友说的时候，就有朋友问，这样做风险大吗？好像并不能避开股市此刻的那些系统性风险因素。于是我半开玩笑问那朋友是不是理工男。炒股最怕理工男。行情连跌了8个月之后，谁都想大赚一把。而大赚的前提，就是自己得信我买的股票能大涨。然后理工男就会各种分析，总觉得只有理性分析出来的机会，才是真的大涨机会。但实际上，西哲明确指出过，理性、盲目绝非不是一正一邪，一对一错，他们只是方法不同。而股市的终极真理不是一般人能把握的，所以冒风险是必然的，你要万无一失的理性，就必然会缩手缩脚，和大涨是无缘的。此刻行情反击刚开始，不就是赌建仓之后拉升吗？灭有100%的，只有事情靠谱就去干，利润是干出来的。







真正不靠谱的，是哪些震荡中机构库存越来越弱，说明这种震荡里，机构自己都休息，那就算突破都是假的，追那种才真不靠谱。当时我就问那几个朋友，你要希望这把上涨能大赚，面对两个震荡的股票，一个机构库存越来越多，越来越活跃，一个机构库存越来越少，你要押宝，该押哪个？结果他们都去量化去了。大家也一样可以上应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，此刻希望不冒一点风险，100%赚钱，那根本找不到能买的股票。坚信此刻必有机构建仓，坚信横盘建仓必突破，靠谱就干，才能真赚大钱。



