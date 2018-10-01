马上国庆，盘点刚过去的9月，上半月极惨淡，而下半月就是龙马精神，8个交易日一口气几乎不停顿的穿过8月行情的震荡区间，解放8月以来的大量筹码。这种气势和力度，绝非某些资金，一时兴起投机所能办得到的。毫无疑问，此刻必然一批股票正在进入主升阶段。

主升VS跟风

昨天晚上，还和很多朋友交流过，他们也很想节后再追加参与进去。但又怕别他们一进去，又套牢。而我跟他们说，这其实就是不清楚自己的股票是不是在走主升。如果有走主升浪的状态，当然买进去拿着就是了。而刚好国庆前一天，我就开始写《节后小散抓米的6种姿势》，一次写过“交易的健康与恶化”，“蓄势攻击与突发攻击”，而今天就打算写“主升与跟风”，所以当时我让他们直接上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己先去量化一下自己股票的交易状态，在看我今天的文章，是不是符合主升的状态。而对所有心头有些小想法的人，也是一样的，先认清主升状态，然后很多疑惑，迎刃而解。

主升的霸气

看清主升状态，主要就是看资金和交易两方面，资金上，主升一定是机构推动，所以拿博尔系统，肯定能量化出橙色的“机构库存”，由于“机构库存”是对机构积极行为的量化，因此，如果是股票走的是主升，不管这几天涨多涨少，机构库存总体肯定呈现为增加态势。

另外，除了有机构动作，一个股票走主升，交易的力量对比上也是有鲜明的特征。其中的做多主导的力量一定是强大的，强大到根本不给空头任何机会，所以走主升的股票，量化交易的结果就是，做多主导的红色特别多，并且就算有调整，只会看到是获利回吐主导的黄颜色，并且获利回吐出现后没多久，做多力量鲸吞回吐盘，继续保持做多主导。就像上面的图里的股票那样。昨天我和那些朋友聊的时候，也是给他们看了眼下好多股票，都有这样的主升特征。而大家手头股票，上涨中有没有主升特征， 一样可点这里进“博尔系统”量化清楚的 。

不是主升，照样有招

很多时候，上涨也好，连涨越好，未必就是主升。很多时候，走势连涨，但机构库存微弱，交易上做多主导力量太弱，都是获利回吐主导，那都构不成主升。就像下面图里的股票那样，上涨不算慢，但机构库存反而越上涨越弱了，这种机构态度，就显然不是主升了。最多就是跟风，所以伴随着股价上涨，跟的人少了，也就消停了。

回到开头所说，对于个人来说，炒股难是因为看不清，你可能看清在走主升状态，那一定是择机加仓，一路持有。而你看到你的股票不是走主升的状态，心里有数，涨多了，获利回吐主导交易了，就出来点，大概率能在买回来，做差价一样赚很多。所以大家手头股票，自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， →或者直接点这里进入 ，再自己量化后，即便量化出来不是主升状态，也不用泄气，看清了就有办法，就亏不上的。



