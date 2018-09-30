这次长假，对于股市来说，放的更长，足足9天。不过对行情的预期，和多数朋友交流下来，都觉得不错，预期挺好。所以国庆这几天，我写《小散抓米6姿势》。

恶化VS健康

股市里面，很多人为什么赚钱少，很重要的一点就是低位的时候买的太少。前几天2700下面的时候，个人进场的并不多。这两天涨上来了，倒是有不少朋友想着是不是可以再买点，毕竟2800的水平也不高。而这种时候，心里最怕的就是，一只股票看上去走的挺好，但你一买就套。但实际这种看上去不错，但一买就套的股票，并不是碰巧下跌。大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己去量化交易，就能发现，那些会套人的股票，交易上确实有各种恶化，而能让你赚钱的股票，则是各种健康。

资金恶化VS资金健康

股票状态好坏，可以送资金、交易两个方面去评判，先从资金上说。资金健康，盯的就是大资金的动向，你我的资金，进进出出对股价根本没什么影响，但大资金、机构资金就不同了。如果上涨中，大资金不干活了，必然是有问题的。所以，对于上涨的股票，肯定会去量化“机构库存”的状态，因为“机构库存”就是机构交易行为的量化，如果一个股票上涨中机构不看好，橙色的“机构库存”就会消失，从行为上直接表现出对股价的不认可。

而资金健康的股票，往往是越涨，“机构库存”越多。甚至股价出现下跌，机构库存依旧是在增加的。这方面，只要大家→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，就能量化出自己关心的股票，是在增加还是在消失。要是机构库存消失，完全不行的。

交易恶化VS交易健康

交易健康与否，可以用博尔系统的“主导动能”功能，上涨中，如果交易是健康的，一定量化出来，都是做多主导的红色，最多偶尔有一天获利回吐。但如果上涨中交易上都是获利回吐主导，完全不同了。大家看下面图里股票的表现就清楚。

其实，只要稍微思考一下，目前市场也才刚涨几天，出现获利回吐是正常的，但连续获利回吐主导交易，这性质就不一样了，非常容易出问题。所以节后要再买点股票，就先上应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP，去量化交易此刻没什么力量主导，如果量化出是持续的获利回吐主导，就悠着点。但如果量化出是连续的做多主导，那就是健康的状态，那就算节后开盘下跌，都能在里面找机会，因为做多行为主导，那就是做多的人说了算，那还怕什么短期回落？大家说是不是？



