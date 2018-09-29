今天，虽然近没有行情，但由于昨天收盘之后，一连串的利空出来，问的朋友不少，所以重点再说说。有朋友帖我欧股图片，说跌的太可怕了，人保的IPO，会不会节后立马来个开门黑？要知道，那些还满心期待，节后继续猛冲猛打，他好早点赚钱，落袋为安。

对此，我是和那些朋友说，让他们千万别瞎猜后面行情的变化，回想一下周四行情，周四的时候，指数跌的不多，但多数股票跌的很厉害。当时就有朋友郁闷，觉得如果未来是这种走法，即便行情上涨去200点，他的股票依旧原地踏步。但结果呢？很多股票周四跌的多，第二天反击更快。原因就是当时下跌中，太多股票就是做多力量主导交易。也正是因为下跌中的做多，自然下跌也不用怕。此刻也是一样的。大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，即便下跌，如果是下跌做多这种异动，就根本不用担心。

异动（一）下跌做多

一般里说，下跌自然是因为交易上很多人做空导致的。但这种时候关键不是看有多少抛股票，而是下跌中，哪种力量说了算，今天的下跌，我自己拿博尔系统去去量化，很多股票是被做多力量主导的，而下跌中做多力量主导，这就是异动了。下面图里的股票，都有股价下跌但做多主导的状态，这种状态之下，股价会很快又涨回去的。

对于大家手头的股票也是一样的，股价下跌背后，是做空力量主导，还是做多力量主导， 点这里进“博尔系统”再去量化一下 ，立刻就清楚了，显然要快速的涨回去，一定是下跌中交易被做多力量主导的股票。

异动（二）上涨连吐

但另一种交易状态，就要注意。那就是上涨的时候获利回吐，这种上涨变数就大了。一般来说，连续上涨总会有获利回吐，这并不稀奇，所以如果手头股票拿博尔系统去量化，发现有黄颜色的获利回吐主导，并不奇怪。但毕竟指数没涨几天，能有多少获利盘？所以如果刚上涨，就出现连续不断的获利回吐主导，那就是上涨中的异动。并且这种异动一旦出现，很快会影响到股价，今天很多快速回落的股票，在前几天的交易就有这种回吐异动。具体的状态，就好比下面的股票那样。

很多股票为什么周四调整的时候跌的特别多，就是因为上涨的时候，都是获利回吐主导交易。对此，大家如果自己去量化，手头股票是因为这种连续的回吐下跌，节后开盘一定注意，一天回吐可以不在乎，两天可以不在意，但上涨中连续获利回吐，一定是要注意的，否则好不容易来的利润会被快速抹去。而此刻，节前连涨的背后，大家手头股票主导交易力量是不是连续的获利回吐，自己可以上应用商店，下个“博尔系统”APP或者 直接点这里进入 ，来量化清楚的。一旦确实是获利回吐很多，节后不如做差价更好。总之，没有绝望的股票，只有看不清的交易。交易一旦看清，该持有还是该做差价，或者离场和他说再见，都是会很清楚的。







