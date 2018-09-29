本来都已经行情结束，进入长假了。但因为晚上一连串利空，欧洲大跌，还有大的IPO，连涨之后怎么迎来的都是这些事情，一些朋友变得很不淡定了。但我和他们说，这重点。即便现在在往上涨200点，手头股票就都解套了？这可未必，搞不好还是套着。套了40%，要涨80%才回来，不容易的。

一场大战

既然利空来了一连串，那接下来必是一场大战。而股票参与一场大战，胜负并非最后开宝时决定的，而是在开宝之前，种种迹象已经决定了十之七八。现在很多股票在连着涨，但连涨的背后，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，过几天手头股票的胜负，此刻已经初见端倪了。

第一个胜负手：机构

观后面那场大战的成败，首先可以从机构动作的角度去观察，那就是拿博尔系统，去量化机构库存，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。健康的上涨，“机构库存”是不断增加的。而大战在即，一些股票如果上涨背后，机构库存反而消失了，那就说明这种上涨是机构投资者不认同的，就像下面图里的股票那样。

这种机构不认同的上涨，一旦展开多空大战，根本就扛不住。这道理很简单，机构放弃，难道还要散户去扛？这样的股票表面走势现在也不错，但大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，去量化清楚。

第二个胜负手：回吐

如果大家量化出，手头股票是有机构库存的，也不能以为完全太平无事。后面还得注意机构行为导致的交易结果。健康的机构推升，交易以红色的做多主导为主；有问题的上涨，虽然也有机构，但交易以黄颜色的获利回吐主导为主。交易状态不同，后面结果也是不一样的，获利回吐的变数，要比做多主导大的多。