今天指数收盘等于又创新高，明显昨天考验了一下之后，又开始火力全开了。个股的短期新高，必然是越来越多，很多股票会进入主升不爆发期，不要错失好局。

主升股的王炸

这个市场，往往指数能够不停的刷新短期高点时候，主升股爆发就会经常出现。并且功课整数关的心理影响从来就是很大的。历史上，每次连涨攻克整数关之后，后面都是主升股的爆发潮。至于主升股怎么去捕捉，大家→上应用商店，下个“博尔系统”的手机AP，自己去把股票的交易给量化清楚，既然是主升股，做多力量一定了得，因此交易上非常容易看清。而抓到一个主升股的好处，我真不想多说了。

一眼看清主升

任何一个股票的主升阶段，并非一点下跌都没有，但交易上的特征都是非常非常的明显，首先就是，主升股票必有机构参与。因此拿博尔系统去量化，主升股个个都有橙色的“机构库存”，并且，因为“机构库存”是对及机构积极行为的量化，因此主升股票的机构库存从来都整体上呈现越来越多的状态，就像下面图里的股票那样。

也正是这个道理，因此有些股票或许涨了7、8天，但没有机构库存，就不会形成主升，那种股票短期涨个几天也就歇菜了。所以此刻手头股票上涨，自然希望上涨就是主升开始，反击一大波，等双十一之前就解套赚钱，再去消费。也要认清现实，主升股票只是一部分，不会是集体走主升。所以大家可以 点这里进博尔系统 ，缺乏机构库存的股票，即便行情好，也走不了主升，涨多了跑掉点，跌下来再买，做差价一样解套。但把不是没有“机构库存”的股票，当主升股做，反而坐电梯，赚不到一分钱，到最后还是套牢。





主升中的交易

另外，除了有机构动作，一个股票走主升，交易的力量对比上也是有鲜明的特征。其中的做多主导的力量一定是强大的，强大到根本不给空头任何机会，所以走主升的股票，量化交易的结果就是，做多主导的红色特别多，并且就算有调整，只会看到是获利回吐主导的黄颜色，并且获利回吐出现后没多久，做多力量鲸吞回吐盘，继续保持做多主导。

当大家看到手头股票跟上面图片一样的交易状态，那一定拿着。现在问我哪个股票走主升，我也不是神仙，但→到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化，只要机构库存越来越多，同时做多主导后出现回吐，回吐后有被做多主导的股票，只要交易状态不变，我就一直拿着，能拿一个月，那必然是我抱了一个主升的股票。



