面对今天的下跌，千万别去抱怨指数跌一点，手头股票跌了好多。因为，此刻我收到的私信好多朋友都在说手头股票跌的多这种事情。实际此时此刻，我看到的是交易上出现异动的股票实在太多了。

两种异动，导致今天局面

现在市场里，股票中有两种明显异动。看到了这两种异动，接下来股票是不是可以安心的持有，会非常的清楚。而对于大家来说，手头股票有没有异动，一样可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，来量化清楚交易，一旦发现下跌中的异动，心里会乐开花。

异动（一）下跌做多

一般里说，下跌自然是因为交易上很多人做空导致的。但这种时候关键不是看有多少抛股票，而是下跌中，哪种力量说了算，今天的下跌，我自己拿博尔系统去去量化，很多股票是被做多力量主导的，而下跌中做多力量主导，这就是异动了。下面图里的股票，都有股价下跌但做多主导的状态，这种状态之下，股价会很快又涨回去的。

对于大家手头的股票也是一样的，股价下跌背后，是做空力量主导，还是做多力量主导，→ 点这里进“博尔系统”再去量化一下 ，立刻就清楚了，显然要快速的涨回去，一定是下跌中交易被做多力量主导的股票。

异动（二）上涨连吐

另外，今天之所以指数就跌一点，但个股很多都跌的非常厉害？也是因为前两天，另一种回吐异动特别多造成的。一般来说，连续上涨总会有获利回吐，这并不稀奇，所以如果手头股票拿博尔系统去量化，发现有黄颜色的获利回吐主导，并不奇怪。但毕竟指数没涨几天，能有多少获利盘？所以如果刚上涨，就出现连续不断的获利回吐主导，那就是上涨中的异动。并且这种异动一旦出现，很快会影响到股价，今天很多快速回落的股票，在前几天的交易就有这种回吐异动。具体的状态，就好比下面的股票那样。

对此，大家如果自己量化出是，手头股票也是因为这种连续的回吐异动下跌，首先就是吃一堑长一智，下次看到获利回吐主导，一定注意，一天回吐可以不在乎，两天可以不在意，但上涨中连续获利回吐，一定是要注意的，否则好不容易来的利润会被快速抹去。另外，既然现在一进获利回吐了，引发了下跌，后面就得注意，只要做空主导的力量（绿色）不强的话，还有走震荡，短期上下做差价的机会。总之，没有绝望的股票，只有看不清的交易，大家→ 点这里进“博尔系统”或者 上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP。交易一旦看清，该持有还是该做差价，或者离场和他说再见，都是会很清楚的。







