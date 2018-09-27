今天和一个业内朋友聊，一件事情让人唏嘘不已。那朋友说，他的一个好友，我曾经也见过，投资水平很高，几千万身价是从股市里赚来的。但前两个月2850上方，一些人怂恿，起了贪心，发产品做股票，放大对赌。结果遇到连续下跌，先亏他的钱，亏完平仓，1个月里2000多万就没了，这几天股价是涨回来的，他倒在了黎明前。

极限在哪里？

跟我聊的那位事后总结，不觉得选股选错，但放大、对赌的风险让他变成了另外一个人，但人生如梦，醒来却无可挽回了。我聊的时候不禁想到，另一个牛人的成功之道，做股票真真把钱赢到口袋里，诀窍就是“我心安处是家乡”。比如，上涨的极限在哪里？大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，再自己量化股票的交易。现在股票上涨中，量化交易的结果主要就是做多主导（红色）或者获利回吐主导（黄颜色），做多主导太简单了，拿着，没有任何难度。获利回吐，会让很多人纠结，跑了万一明天继续做多，岂不是被洗掉了？不跑跌下来岂不是亏了？但那位牛人在这事情上看的非常透彻，当时就跟我的话，言犹在耳“炒股输赢，只是个结果，而过程就是内心中不停的斗争，所以每个人都赚不了超出自己风险承受能力的钱”。这就是盈利的极限所在。

何时需要拔腿就跑

那位牛人也是和我一样用量化的方法来看市场的，他说如果你一分钱的亏损都不能承受，那只要看到获利回吐主导，立马就走，否则犹豫半天，真跌下去，心里承受不了，一定卖在最低的位置，回头看还不如刚获利回吐主导的时候直接就卖了。而如果你能承受很大的风险，比如仓位很轻不在乎，或者后面还有一大笔钱马上到位，那就可以等待，只要后面继续做多，还是一只好股。下面几只股票就是那朋友曾经做过的，涨涨跌跌都有。

最大的好处

牛人还说，有时候涨多了自己心里也是痒的，特别是自己重仓的股票，这种时候他看到获利回吐就小卖一点，有回落的机会，就买回来，白送他差价，如果没回落直接上去了，剩下的依旧赚。他从来赚的就是自己心里能承受的钱（插一句，这是人家用很多钱买回来的经验，现在看文章的朋友，要是很怕自己的股票跌，现在可以自己→ 点这里进博尔系统 ，去量化）。而量化对他来说，最大的价值就是能够看清什么时候做多，什么时候获利回吐，然后就不会再做多的时候稀里糊涂的把股票卖了，在他看来，做多主导的时候把股票给卖了，那是送钱给别人，哪怕那天下跌都不卖。

确实有很多时候，表面看股票走的萎靡或者下跌，但就是做多主导，着这种时候跑了就是送钱给别人。但在我看来，量化的最大的价值还不是牛人说的，而是决策前只需要看一眼，做多就睡觉，获利回吐时，我就想想下跌去的风险能不能承受，自己都怕，那就跑路，觉得没事，继续持有，参与波段上涨，然后又好去睡觉了。这对于我们这样上有老，下有小的人来说太省心了，不说有多好，但不犯大错，赢大钱是运气，但赢不赢钱，那是要有方法的，这也是我用这系统量化了N年的原因。大家也可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，或者→ 直接点这里进入 ，奔四、奔五的朋友去试试，没坏处。







