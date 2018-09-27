早上，有很多朋友讨论，A股纳入富时这种利好，第一批就是1000亿的资金，这么大的利好，行情竟然不涨，太说不过去了吧。还有朋友问，是不是利好兑现行情又要不行了？对此，我就和那些朋友说，都在讨论的事情，不去讨论你就赢了大半，只要知道这事情会让机构更紧迫的行动就足够了。

时间紧迫，越急越好

为什么会让机构更紧迫的行动？这不是我主观猜测，而是早上问了不少机构里的朋友，都是这么打算的。因为只要回头看看，过去QFII经常的时候也是低价迎客，今年6月份MSCI资金进场，后面的行情谁知道。接下来1月份富时的资金进场，估计也一样。所以这一刻抓紧做，也就3个月时间，3个月后真不好说了。这种时候，机构一旦紧迫起来，请大家去一下应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化机构动作，接下来会有很大好处，我下面细细讲。

股票上涨三类型

而现在的行情，股票的表现，肯定会分为三种类型，第一类是跑赢市场，大涨；第二类是跑输市场，小涨；第三类是非但不涨，还下跌。所以我们此刻要做的，分清什么样的股票能跑赢，什么时候能做赢。而最简单的就是找有机构库存的股票，能跑赢市场。

什么股票跑的赢

“机构库存”在博尔系统中，是橙色的柱状。它是对积极机构行为的量化，跑赢市场的股票必然是有机构积极去做的。对此，我和那几个朋友说的时候，一开始他们还有疑虑，于是我随便找了当前市场话题股给他们看。比如乐视，这几天涨的发疯，但实际跟之前50多元的股价相比，。最近几个月任何价位，都是低位。但背后机构的行动，完全不同，7月24日、8月9日都有过反弹，但都没成功，唯独8月22日开始反弹，起了行情。而偏偏7月20日的反弹，是一涨就有橙色机构库存的。而之前的7月18日破位之后，7月24日、8月9日的反弹，机构库存根本量化不出来。

我再他们看ST的股票，也是一样，相同的价格水平的上的反弹，6月21日、7月9日、7月20日都很厉害，但只有7月20日的反弹修成成果。原因也是前两次反弹没机构参与，只有7月20日的，反击，机构库存非常明显。





我当时拿乐视，拿ST股机构库存，来跟那几个朋友说，不是说鼓励他们做ST股，而是这种股票散户基本都不敢玩。在里面做多都是机构，更能展示意图。很明显，你希望自己的股票跑赢市场，就一样可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化“机构库存”，看机构是不是从攻击的一开始就参与其中。一个股票攻击的可以开始就是能量化出机构库存，机构积极参与，那跑赢市场的机会就很大。要是半路进场打劫的，就不好说。要是到现在都么机构库存，那不但戏不大，跌回去的风险还很大。





当然，在接下来3个月里获得大大超出市场的成绩，一种是跑的赢，一种是做的赢。下午在和大家讲讲此刻如何做的赢。



