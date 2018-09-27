接下来谁发财？请看下面细细说，反正眼下抬轿资金太多，有朋友心想真有那么多抬轿资金？听我细细说。





收到了好多朋友发来的私信，问今天上涨之后，行情是不是起来了？还能涨多少？但我要说，现在一定是先干再想，道理很简单，收了那么多私信都是这种问题，就说明太多人都在猜未来行情会怎样，换而言之，他们还没干呢。只要干在很多人的前面，接下来就有一堆人替你抬轿。而至于现在该怎么干，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化清楚交易，我敢说，量化之后积极的朋友晚上直接就提前挂单了，并且买卖的目标都是挑高效率的下手。





先涨、后涨不要搞错

之所以这么说，大家看当前多数股票上涨的迹象已经是持续了三天了，但眼下3000多只股票，普涨一定是暂时的，接下来股票一定会分成领涨、和跟涨两大群体，做领涨还是做跟涨？当前一定以领涨股为主，道理同样简单，上证不过回到了下跌的三分之一处，中小创位置更低，领涨都没涨多少，跟涨又有多大空间？而大家手头股票是不是领涨股的状态，量化一下有明确标准。首先之前一定是有做多主导明显出现（到现在刚做多的股票，已经后知后觉，谈不上领涨），并且最近震荡中有做空主导也是微弱的（说明参与该股的各方力量基本是有共识的）。保持这两天，哪怕现在涨的不快，也是属于领涨股的群体，下面那些都是属于领涨群体的股票。





越是低位的时候，看到了上涨就越是要坚决，越犹豫越是贻误战机。其实再怎么猜，我们也不清楚未来会怎么样，能看到的就是当前，当前摆在我们面前的股票如果量化一下交易，实际就分两大类，一类是做多主导力量优势，做空主导微弱的。一类做空主导较多，做多主导较少的。如果现在去做，哪个更值得去做？我想大家的心里都清楚，而自己手头的股票属于哪一类， 可以点这里进博尔系统 ，再自己去量化清楚。







涨到哪不用猜

先涨后涨的问题容易解决，能涨到哪的问题，在眼下也不算难。因为反弹的前车之鉴太多了。包括今天也有一些股票在调整，其中不少就是之前反弹的品种，为什么有些涨了几天就不行了，就是因为一开始的上涨，是做多力量主导，涨了两天主导的力量就变了，变成连续的空头回补了，什么时候获利回吐爆发出来，什么时候就得当心。