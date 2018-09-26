行情飞奔，但问了不少朋友，包括散户，和一些操作很好的私募、券商朋友。结果聊下来态度完全不同，很多散户现在就是久旱逢甘露的心情，都拿着不动，坐等解套。而私募、券商朋友，完全另一种态度，下面买的，现在就在噶苗头，行情不错，继续拿着，有点风吹草动，不等行情跌，就已经开始扔货了。

搭车甩货模式

私募、券商朋友的这种状态，叫做“搭车甩货模式”。因为眼下新进的资金，虽然对股价推的很猛，但绝非牛市里资金介入的那么深，与市场的羁绊并不重，要走随时走。之后的行动完全取决于这些机构投资者的预期，预期要大涨的，现在继续做多，预期不会大涨的，已经有所行动，不停的在扔股票了。所以此刻大家上应用商店，去下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就能量化出上涨背后，机构动作会有很大的差别。而这些差别，直接影响到未来的行情。

加氢还是漏油

而量化机构的动作，首先看的就是有没有“机构库存”。因为橙色的“机构库存”是对机构积极行为的量化，机构行为越积极，机构库存就越明显。有些股票涨着涨着，机构库存就消失了，就说明这个股票的上涨，机构资金不认可了。

这种状态，等于一辆车在高速路上行驶，突然漏油了。那很快就会熄火。而能越长越快的，股票，上涨背后，机构库存会越来越多。那是一边开车，一边加氢燃料。而现在，要改变2018年大半年造成的损失，靠市场随波逐流，肯定没机会，而要跑赢市场，就要这种加氢燃料的股票。而上涨背后大家自己手头股票，机构库存的状态，是越来越多了，还是涨着涨着消失了，自己→ 点这里进博尔系统量化之后，就会很清楚。

搭车甩货

而机构的“搭车甩货”模式，也是此刻要特别注意的，高速上涨的背后，即便机构资金在里面做，他的状态也不会和散户那样，安安分分的坐车。如果一些机构不是特别看好这个股票，即便做也是左手进，右手出，利用上涨，赚出差价，而一旦他们这样操作，即便股价上涨，主导交易的力量也不会是做多，而是黄颜色的获利回吐主导。就像下面图里的股票左边股票那种状态，同样的上涨与做多主导相比，差距实在太大了。

这种差距，在市场上涨的时候还表露的不明显，但是，一旦遇到市场一折腾，就会有天差地别。这方面大家上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，直接量化主导动能，就能直接看到。毕竟持续获利回吐的股票，说里面的机构早就有跑股票的打算，那行情一折腾，溜的最快的就是他们，这手如果不防，迟早要遭暗算。



