行情连涨，但这不是重点。这里给大家再出一问题，从2644往上涨500点，你手头股票能否解套？如果心里回答是吃不准；或者套了40%，要涨80%才回来，涨500点哪有机会解套？那下面的内容，对家的价值就非常大。

一场大战

任何行情的发展的过程，其实都是多空不断博弈的过程，有时这个过程以一连串小战斗的形式呈现，表现为股价的下幅度震荡上行。有时以一次大战斗的胜负来决定，表现为大幅的波动大跌大涨，大开大合。而就眼下市场的表现，接下来必是一场大战。而股票参与一场大战，胜负并非最后开宝时决定的，而是在开宝之前，种种迹象已经决定了十之七八。现在很多股票在连着涨，但连涨的背后，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，过几天手头股票的胜负，此刻已经初见端倪了。

第一个胜负手：机构

观后面那场大战的成败，首先可以从机构动作的角度去观察，那就是拿博尔系统，去量化机构库存，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。健康的上涨，“机构库存”是不断增加的。而大战在即，一些股票如果上涨背后，机构库存反而消失了，那就说明这种上涨是机构投资者不认同的，就像下面图里的股票那样。







这种机构不认同的上涨，一旦展开多空大战，根本就扛不住。这道理很简单，机构放弃，难道还要散户去扛？这样的股票表面走势现在也不错，但大家可以自己→ 点这里进“博尔系统”去量化清楚 。

第二个胜负手：回吐

如果大家量化出，手头股票是有机构库存的，也不能以为完全太平无事。后面还得注意机构行为导致的交易结果。健康的机构推升，交易以红色的做多主导为主；有问题的上涨，虽然也有机构，但交易以黄颜色的获利回吐主导为主。交易状态不同，后面结果也是不一样的，获利回吐的变数，要比做多主导大的多。





大家自己上应用商店，用“博尔系统”APP去量化， →或者直接点这里进入 ，这种机构的动作，也都是可以量化出来的，通常来说行情这么急涨，7天长假之前，分歧就会产生。所以现在去量化一下，过两天就知道股票该怎么处理，健康的交易状态一定拿住，波段还能更上一层楼。而有问题的交易状态，无论是机构放弃还是机构回吐，就必须短线上见机行事，否则坐电梯往往免不了，并且坐电梯还是轻的，遇到创新低的就更讨厌了。



