行情连涨，可以说这行情很快就会摊牌。国庆前后必然是一场大战了。一切是显然的，这么涨，你说谁会跑。那么有什么资金愿意这么背着所有人往上涨500点？真的连续这么涨，那些不被看好的股票，会不会在连涨后突然拐头砸盘？后面一场大战不可避免。





要看就看大动作

就我看来，不管你要不要动，手头股票的大资金动作一定要看清，现在就怕大资金有什么动作，好在幕后黑手现在藏不住。这方面大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化“机构库存”，那最近机构的动作就更容易看清楚。目前走势的连涨实际会加速股票摊牌的过程，机构放大招并不远了，大的机会就在里面。





散户式反击少碰

首先有个道理相信大家都懂，就是暴跌后的连续反弹，未必就是机构投资者在动作，因为跌的太多开快，上涨的前几天，即便没机构带队，散户、游资抢反弹，都能把股价个打上去。但是，伴随着时间的推移，涨幅的扩大，上涨的后劲，一定必须有机构投资者参与。而买进卖出每天成千上万笔的交易中，要认清机构动作，用博尔系统量化一下交易，会很有帮助。下面橘色代表的是“机构库存”，同样的上涨背后，有的股票是有“机构库存”，有的股票就没有“机构库存”。









加码、撤离的摊牌

另外，即便有机构放大招，也要看清楚是在干什么，放什么样的大招，如果是做多加码的大招，那还不错，但如果防的是获利回吐的大招，就得小心。而这同样可以拿博尔系统来量化的。常识告诉我，五连涨之后，短期必然会有获利盘，包括机构自己前几天低位进去的获利盘，所以获利回吐对于多数股票来说，在所难免。其中有的股票交易上会量化出连续获利回吐主导（黄颜色），这是机构自己在跑，或者不参与了，结果就是“机构库存”消失，那同样危险。