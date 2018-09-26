连涨后是拼命，很快会摊牌放大招！(2018-09-26 10:56:23)
行情连涨，可以说这行情很快就会摊牌。国庆前后必然是一场大战了。一切是显然的，这么涨，你说谁会跑。那么有什么资金愿意这么背着所有人往上涨500点？真的连续这么涨，那些不被看好的股票，会不会在连涨后突然拐头砸盘？后面一场大战不可避免。
要看就看大动作
就我看来，不管你要不要动，手头股票的大资金动作一定要看清，现在就怕大资金有什么动作，好在幕后黑手现在藏不住。这方面大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化“机构库存”，那最近机构的动作就更容易看清楚。目前走势的连涨实际会加速股票摊牌的过程，机构放大招并不远了，大的机会就在里面。
散户式反击少碰
首先有个道理相信大家都懂，就是暴跌后的连续反弹，未必就是机构投资者在动作，因为跌的太多开快，上涨的前几天，即便没机构带队，散户、游资抢反弹，都能把股价个打上去。但是，伴随着时间的推移，涨幅的扩大，上涨的后劲，一定必须有机构投资者参与。而买进卖出每天成千上万笔的交易中，要认清机构动作，用博尔系统量化一下交易，会很有帮助。下面橘色代表的是“机构库存”，同样的上涨背后，有的股票是有“机构库存”，有的股票就没有“机构库存”。
而“机构库存”量化的就是这个阶段内有机构行为特征的交易，因此如果“机构库存”处于消失状态，就说明这段时间的上涨，实际看不到机构动作，那大概率就是散户、游资所为，那样的话，哪怕下周再由利好，没机构投资者放大招，也是前景堪忧的，上面图里“机构库存”消失后，股价又反弹之后重新跌回去的情况，就是前车之鉴。并且这样的股票现在并不少，大约是有一半的。而大家自己手头股票有没有机构在积极参与这几天的反击，也可以点这里进“博尔系统”来量化清楚有没有“机构库存”。或许前几天的普涨中，有机构库存，和没机构库存，差距还不算大，但接下来差距必定会越来越大的。
加码、撤离的摊牌
另外，即便有机构放大招，也要看清楚是在干什么，放什么样的大招，如果是做多加码的大招，那还不错，但如果防的是获利回吐的大招，就得小心。而这同样可以拿博尔系统来量化的。常识告诉我，五连涨之后，短期必然会有获利盘，包括机构自己前几天低位进去的获利盘，所以获利回吐对于多数股票来说，在所难免。其中有的股票交易上会量化出连续获利回吐主导（黄颜色），这是机构自己在跑，或者不参与了，结果就是“机构库存”消失，那同样危险。
而做多加码的股票，交易上会完全不同的，即便出现了短暂的获利回吐主导（黄颜色），后面又被更强的做多主导（红颜色）所取代。而这种做多加码的大招，往往导致的就是股价的加速，尤其是这几天大家手头那些觉得走的慢的股票，眼下真可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，然后认真的去量化一下，有没有机构库存，有没有出现做多主导。这些交易状态都具备了，那看到的就是一只反击牛股的状态。
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