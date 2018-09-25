今天市场跌16点，没人怕。但成交量急剧萎缩，却引起了不少人的担忧。好几个朋友都跟我说，上周五沪市成交好不容易增加到1500亿水平，结果今天萎缩到1000亿出头。一下子少了1/3。这分明就是大家都看好，大家都不肯走。虽然那几个朋友自己也看好后市，但就怕市场趋同，别出什么问题？

洗盘、震仓

对此，我给他们理了一下思路。严重缩量这种事情，任何一个机构都能看到。对此你说他们会怎么干？结果那几个朋友，回答我不是“洗盘”，就是“震仓”。确实，这就是机构必然要做的。然后我请那那几个朋友，上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易中机构的动作，此刻“机构震仓”有迹可循。而此刻股票如有震仓迹象，后面洗盘之后再拉一波的机会就很大。

此刻震仓辩分明

机构一旦震仓，量化交易，肯定有三个特征，首先有“机构库存”，下面图里橙色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后必然有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，下不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

这种状态出来，基本就是机构在震仓了，但有点值得再和大家说，那就是眼下看“机构震仓”，一定是跌到低位出现震仓迹象的股票，几百元的茅台，就算震一把仓再涨，别说散户兴趣不大，机构的兴趣也不大的。倒是低位股票有机构意图，那后面的上涨空间确实值得去搏一把。大家→ 点这里进“博尔系统” ，主要看的也是这种股票，三个“有”都符合，就是震仓了。

有个心理关必须过

还有就是，行情今天的严重缩量，一方面是因为有不少资金确实看好后市，惜售。但也有很多是心理关难过。有不少朋友，只要自己手头有这只股，就把这只股拼命往好的地方想，所以只要是低位一折腾的，都当是震仓，然后想着翻转后会如何如何。有这种想法，自然不会抛股票。但折腾的背后，可未必都有机构库存。很多股票折腾的背后，一点机构库存都没有，机构库存消失下的反弹回落，太多都创新低了，有甚至反复创新低，就像下面的股票一样。

所以此刻，大家手头股票，回落是不是在震仓，上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，去量化一下。眼下，大家自己去量化，一定能看到很多机构库存消失的股票，也同样一定能看到很多机构震仓的股票，关键还是自己手头的股票在震仓的话，那什么都省心了，这方面，量化一下也就清楚了。免得看到下跌、看到缩量就心不定。当时，我也是那么劝几个朋友的，心一乱，很多明明能赚到的钱，都会飞了。



