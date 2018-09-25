早上下跌进20点，有些朋友觉得纳闷，为啥上涨，轮不上，下跌就跌的那么快？但我跟一些机构里做的朋友交流了一下，人家现在笃定的很，几天的下跌，根本没有改变他们积极参与市场的想法。在他们看来，赚钱效应已经起来了。

机构眼里的“赚钱效应”

“赚钱效应”对于普通投资者，现在后续体会不到。但对于机构，却是非常明显了。这种“赚钱效应”不是台面上说的什么某某股票要高增长，某某股票严重低估。而是酒局、饭桌上的那种，某某某做600XXX这次赚了。某某某做000XXX，已经赚了两拨了。你说看着人家赚钱，其他券商、机构会不眼红？所以我和那些抱怨的朋友说，让他们自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化机构的动作。一旦机构间起了红眼病，机构动作必然是持续不断，里面的机会也是大大的。而用博尔系统，只要量化“机构库存”就直接能看到他们的动作。

持续动作越来越多

现在对于机构动作，最直观的量化的，就是量化“机构库存”，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化。有机构持续动作，必然就是持续出现橙色的机构库存。而现在这种状态的股票，确实越来越多了。

所以，很多时候，大家抱怨自己的股票涨上挺慢，跌下来挺快，实际也不用着急，只要到目前还保持着持续有机构库存。说明机构肯定在里面动作，时间一长，能量积累，机构自己就要坐上去，就像上面图里的股票那样。这方面→ 点这里进“博尔系统”自己去量化 ，甭管怎么折腾，长时间有机构库存的股票，机构不走，我咱也不走，这是最简单的办法。

前车之鉴，老路不走

另外，行情涨涨跌跌，但我们的目标依旧应该是跑赢这个市场。而大家也清楚，股市里能跑赢这个市场的股票肯定是少部分，并且一定有大资金的支持。所以没机构参与，这波上涨也别想着有好结果。这种前车之鉴也是非常多的，机构库存消失的股票，同样的震荡，时间一长就撑不下去，下面的股票就是这种状态。

所以此刻无论涨跌，就是一个机构蠢蠢欲动的阶段，无论行情涨还是跌，只要机构敢于持续动作，这个股票机会就大，相反机会就小。而大家自己手头的股票，此刻有没有机构照顾，嫩故能量化出机构库存，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己就能量化出来，以此为前提，后面该买该卖都是非常清楚的。同样两个股票该做哪一个，也肯定是挑持续有“机构库存”的股票更好。



