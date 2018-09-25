早上低开之后，又和一些朋友聊了一下。发现不管是散户朋友，还是机构里做的朋友，对这波期待都是很大的。原因谁都能看到，实在是今年就没有过像样的上涨，吃饭行情总该有一波吧。但深聊一下，谁也都清楚，这波市场是会上去，但想靠指数上涨，让自己做顺风车解套，那是难。





股票必分优先级

也正是因为对这点早有预见，有些机构里做的朋友，他们提到了把要操作的股票分优先级，然后首先做最重要的股票。这点倒不是新鲜事，这么多股票个，同时做，即便是机构也很难做到，但这次确实迹象明显，以至于我拿博尔系统简单量化一下，就已经发现，即便在之前市场最低迷的时候，很多股票里机构行为反而是越来越活跃的。这方面大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化交易，就能看到机构体现动手的交易迹象。关键一些股票有提前动手的迹象，显然就是机构投资者优先级最高的股票，未来不管行情轮反击持续多久，至少先动手的总是占先机。





提前动手，变本加厉

对于机构投资者这种提前动手的状态，那博尔系统去量化，看的就是“机构库存”，它是对积极机构行为的量化，很多股票在之前低迷下跌的时候，机构库存就已经是不断增加了。结果这几天反弹，立马变本加厉归还。下面图里股票的状态，就是提前动手的状态。





浑水摸鱼，节后现原形

另外我自己拿博尔系统去量化，眼下也确实有很多股票目前“机构库存”处于消失状态。这种状态下，或许股价也会涨，但纯粹就是行情反弹，人心思涨导致的，跟机构的参与没什么关系，就像下面的股票那样，这种股很容易随波逐流。



