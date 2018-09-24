这波行情上涨，可不是单纯吃饭行情。节日里，和几个券商资管部门做的朋友，深入讨论了一下当前的这次快速反击。券商资管的人，对这次行情，看的明显比普通人更深刻。人家说，这世界里没有白送的行情，跌多了虽然会涨，但涨起来可不是单纯让投资者解套。

4000亿缺口，和指数赛跑

在资管的朋友看来，现在他们就是要和指数赛跑。指数急涨，银行、基建出力做多，并非偶然。银行现在资本充足率要求严格，为补充不足，融资需求强烈，2018年上市银行融资计划是4000亿，但市场低迷9个月，自然很难完成，所以这次上涨，和配合银行融资是完全有可能的。而银行以及先关的基建都是大盘权重股，他们一涨，指数上去自然张的飞快。2700你可能觉得还挺低，快速回到3000点，后面就又不好说了。因此现在机构操作也是求快，都在和指数赛跑，争取主动。所他们建议我，做股票也是找那些领先一个身位的股票。而什么叫领先一个身位的股票？大家只要上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就能看的很清楚。因为虽然这几天股票都在反弹，但背后的交易，是不是领先于别的股票，交易上有明显的区别，一旦交易状态的转变落后了，后面处处被动。

先人一步的状态

说到反击中的交易区别，拿博尔系统去量化，就是观察目前的交易状态。一般反击中的交易状态，就是股票从做空主导（绿色）变成空头回补（蓝色），再变成做多主导（红色）。而当前市场虽然急着反弹150点，但对于多数股票来说，也就刚做多，或者是正在处于空头回补的状态。因此交易中领先一步的一步的股票，在多数股票做空时已经开始回补，多数股票回补时，他已经开始做多主导了，最近反击强悍的股票，很多就是这种状态。

而我们现在希望自己的股票，正在接下来的上涨多涨一点，能在别人没解套的时候，自己先解套了。就算补仓买点，也往补了之后就立刻活跃的股票。那要选择的，肯定就是这种交易状态领先于其他股票的状态。这种状态下，股票此刻可以涨的不快，但交易状态更早转变，当然反击的确定性就更强。而大家手头股票是不是这种情况，一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚。观察这种转变的核心在于，能提前让交易转变的，基本都是机构投资者先动手的品种。

一定追求赚更多

也正是因为如此，做这波反击，也同时需要去量化，有没有“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，自然有机构动作，才能涨的更麻利。所以大家同样面对两个做多上攻的股票，再比的就是谁更早出现机构的动作。

同样，如果到现在都没有机构动作，这种股票就得当心了，因为行情刚涨的时候，即便机构不起劲，靠人心思涨，集体惜售，顺势也能上涨，但过几天之后在没机构动作，肯定是上不去的。大家自己手头的股票，此刻有没有机构库存，自然要去量化清楚，节后要是再没有，就得特别注意了。总之，上应用商店，下个“博尔系统”APP，先去把交易量化清楚， 或者直接这里进入也一样 ， 就是要追求在样的上涨里，要动手更早的，能涨更多的，免得之后魇长梦多。



