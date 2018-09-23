中秋节前的4天涨，确实让不少朋友都兴奋起来了，2800过关在即，3000点也不远。但我和那些朋友说，接下来大家必然遭遇4个等级的上涨。如果是第一等，翻番都有机会，而如果是第四等的，过几天搞不好还倒贴。

四等上涨没机构

至于哪四等，我当时和那些朋友详详细细的说了，这里也和大家一一做介绍。首先，股价要持续上涨，必须有机构行为支持，缺乏了机构的推动，上涨也是昙花一现，这点相信大家都认同。而大家如果上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化机构行为，可以看“机构库存”数据，目前机构库超过2500家。也就是说，如果一个上涨股票，量化不出橙色的“机构库存”，这种上涨很可能短命，因为“机构库存”消失，意味着，机构不管，或者机构早就跑了。

看另一组数据，机构主攻600多家，所谓机构主攻，就是不但有机构库存，并且交易还被做多行为主导，典型的机构做多状态，有这种状态，至少短期内有奔头，这个股票的行情也不至于突然坏掉。

三等乱做，二等主攻

但如果缺乏这种状态，同样的上涨，量化出来是黄颜色的获利回吐主导，那情况又不一样了，这说明机构的行为导致交易是获利回吐特别多，显然机构自己都在边打边撤，这样的上涨，随时可能突然跳水下来。所以对于这种情况，→ 可以点这里进博尔系统 ，自己来量化清楚，有备无患，否则毕竟主攻股票也就一半，另一半可能会被一棍子打蒙。

第一等上涨：重点进攻

而牛逼的股票，是机构重点进攻的股票超200家，这种股票就是不但有机构库存，持续做多主导，遇到这样的股票一路拿着，肯定是越抱越开心。情况就像下面图里的股票那样，途中无论涨跌，闭眼拿着，能持续做多1个月，就肯定能抱出一个翻番股。

而大家手头股票属于哪一个等级，就到手机应用商店，先把“博尔系统”APP下好了，再量化手上股票量化出来处于什么状态, →或者直接点这里进入量化也行 ，没机构的是末等，机构乱做的是三等，机构做多的是二等，机构连续做多的是一等，都很好辨认。而自己量化清楚自己的股票，知道属于哪一等，一段时间内就有比较靠谱的预期，尤其是节日里先去量化一下，心里就会很有底，一旦量化出，目前还没“机构库存”，中秋之后，就得特别上心了。就算机构要过中秋，节前没动手，那结果不可能，还要等国庆吧。到时候自己手头股票，该一路持有还是该高抛低吸做差价，看清了，自然心中有数。













