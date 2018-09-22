中秋放假，前面就和几个朋友简单聊了几句股票，但有些心态，可能正是当前很多朋友真实的想法。虽然刚过去的几天里，反弹很快，但目前总体上他们都是套牢状态。虽然几个朋友对后面的行情期待都很大，但想想要解放，少说也得涨个50%。问题是涨50%自己想想就不那么容易，但也没什么好办法，也就不愿多想，走一步看一步吧。

50%涨幅，完全可能

而当时，我跟他们说的是，涨50%真不容易吗？实际说容易也容易，套牢不止是个人，机构也套牢，并且套的也不轻。接下来如果他们想解套，那你也就有机会了。而机构要做股票，你知道他们的秉性，就能看出来。机构的秉性，绝对不是台面上说的，什么经济好了，股票低估，公司要高成长之类。而是某某某最近做了600XXX，赚了；某某某做300XXX已经炒了两拨都赚，并且还没事。然后红眼病就蔓延了。于是参与的单位、资金就越来越多。而这点，我当时请那几个朋友，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化“机构库存”，现在看“机构库存”的变化，直接能知道这只股票里，机构的整体状态。 而相比节后，由于机构投资者的行动，节前的收益就是小儿科了。

股票是如何走牛的

然后当时我就让他们看最近的牛股，之所以牛，“机构库存”总体就在增加，无论股票是震荡还是上涨。而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。一个股票，如果机构越来越认同，参与的机构越来越多，必然导致“机构库存”整体增加态势。

换而言之，只要股票的交易状态，量化出来是不断增加的，后面就有机会走大波段的攻击。这样的股票就得持有。同样道理，现在资金还是有限的，股票数量决定了不可能同时推动，机构想解放自己，也必然集中重点与局部股票上。因此，短期普涨之后，必有股票会失血，而这样的股票，机构库存必然就是越涨越少，到最后干脆消失。上面图里的两个股票，大家一对比就清楚，而大家自己手头的股票“机构库存”处于什么状态，→ 自己点这里进“博尔系统” ，一量化就清楚。

机构是如何骗人的

另外，还要提醒一些朋友，必要单单以走势论成败，机构也很坏，走的弱，未必是别后没机构动作，如果要进一步了解机构动作，就要继续量化主导动能，看机构的行为导致了什么交易结果。比如今年票房大增是已经是铁定，双节对票房也是刺激，所以有些机构明显就是节前一周，参与影视股，但他不是直接卖，而是先砸后买，交易上呈现为先做空主导（绿色），然后空头回补主导（蓝色）之后再做多把股价拉升去。

以前曾经也有很多股票，在大反击前先做个去破位的样子，但橙色的机构库存，量化出来是越来越多的。后续这种博弈一定会越远越烈的，因为真要是散户都不走，坐等500点上涨，这机构就没活路了。而这点，博弈上的弱势，对于个人投资者这个整体来说，是无法改变的，但大家就自己看清自己股票的交易状态，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， →或者直接点这里进入 ，在把机构库存给量化出来，进而在看到机构的动作，那做好自己完全办得到。而此刻大家自己股票中机构投资者的态度，自己去量化一下，也就清楚了。



