今天股市如此大涨，直接把空头大蒙圈，绝对不仅仅是之前行情跌多了导致的。国字头的力量在个个战场上都拼老命了。自打金融稳定工作会议定调之后，出了多少讲话、多少修正的动作，都数不过来了。直接导致整个经济体对未来预期的扭转。而股市从来就是提前、放大反应预期的，可以预见，更大的惊涛骇浪，还在后面。

多点发力，别错失好局

现在股市的操作，一样要紧跟队伍， 否则错失好局。如果到现在，还不知道手头股票的上涨是不是主力部队的攻击，那最好先到手机应用商店，下一个“博尔系统”APP，然后去量化一下交易，不需要几秒钟，就知道在这行情里是不是站错队了。

我自己拿博尔系统量化了一下，一些不紧跟形势的股票，现在虽然也在涨，但上涨背后的交易和走势给人的感觉是完全不同的，很多别看涨的不错，但交易都是黄颜色的获利回吐主导，而获利回吐主导的上涨，随时可能戛然而止。这方面有些朋友已经懊悔不已了，上周市场不好的时候，挑了几个强势的品种参与，结果买的就是获利回吐主导下的上涨，然后这几天市场好了，那些股票真心不动。





上面前两个就是那朋友节前买的股票，是上这样的股票之前也不少，表面上看比当时的大盘强了太多，但实际量化一下交易，这种走势的强是很虚的，交易上涨上去都是回吐的主导能强到哪去？大家自己的股票也最好→ 点这里去量化清楚眼下是什么力量主导的了上涨 ，因为今天市场获利回吐的股票明显多了起来，那一天两天也就算了，三天、四天连续的获利回吐，能不警觉吗？摊上一个就错过一波，亏大了。

和国家队站一起

被市场主力攻击的股票，眼下都是明显的做多主导，看看RMB在6.8严防死守的样子，就知道，怎么肯让这些本来在汇市里找机会的资金，到股市里来舒舒服服的捡便宜货？整体就是一盘棋，A股多头的攻击一定也是坚决的。所以混改、极限这些投资主线攻击犀利。其他股票，只要现在是连续做多主导的的，按都是和国家队在一条战线上，目标就是轧空空头，无论哪个市场，都拿不到便宜货。



显然这样的股票也是大家中秋、国庆前后的机会所在，只要是连续的做多主导，市值即便大如茅台，一样健步如飞。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，单单看到股价上涨，未必等同于接下来还是强，但连续做多主导的、做多主导绝对优势的股票，这交易的态度已经表明了，和国家队站在一起，很可能这一波直接就干到“双十一”了。



