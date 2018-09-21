今天市场，果然够要大家开开心心过中秋，反击显然是怒气值极高。此刻做行情反击，技多不压身个。我自己量化市场中的几千家股票，大体反击可以分为三种状态，突发型、爆发型、待发型，我下面一一说一下。

突发型，不当真

对于这三种类型，应对策略也是各有不同。总结一句话， “突发不可控，爆发不可追，待发不可弃”。首先，之所以突发不可控，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易。就能发现，很多股票在此刻上涨之前，还是都是做空主导（绿色）的力量占据明显的优势。那突如其来的上涨，那是无根无基的，所以下面这种做空优势突然上涨的股票，别去羡慕。如果选股往这个方向使劲，那多半都是求之不得的，买到了也是运气。

爆发型，无需追

第二条“爆发不可追”更重要。为什么不能追，不是说我知道某某爆发股涨不上去，实际未来大家都不知道的。但我知道眼下很多股票经过前几个月的调整，跌的惨不忍睹，很多都在地板价行。这种时候机构资金的选择很大，当然就犯不着死盯一两个已经涨高的股票。于是当前是很容易出现获利回吐的，因此股票冲上去之后有获利回吐，那必须注意。

上面那些就是在上涨出现获利回吐之后，涨势夭折的股票。尤其值得重视的是，之前大跌，散户趴下，今天探底回升吓唬一把之后，散户更是不肯跑了。那四连涨之后一旦出现获利回吐主导（黄颜色），是谁在跑？多半是机构跑吧。目前统计了一下，获利回吐1500多家，数量不少，大家自己也可以 点这里进“博尔系统” ，或许某些股票一天获利回吐你可以无视，但要是连续获利回吐，肯定不能视而不见。毕竟机构在跑，没必要对着干。他们可以找低价的股票买。对于获利回吐的股票往里面冲，好行情也是有很大风险的。

迅速获利的大招

待发不可弃，更重要。反击行情要赚大钱，就靠待发股。很多时候，朋友们盯热点、追热点，不是不知道风险，而是真找不到效率高、潜力大的品种。实际，每次底部上来的反击，待发股票从来就是一大片一大片的存在。并且现在很多蓄势待发的股票，现在已经开始进入了收获期，之前做多优势，股价不涨、小涨。但这两天都开始长阳了。

其实，这也是资金的必然选择。任何场外资金进场，都不愿意给别人当轿夫，也不愿意当接盘侠，所以做空主导厉害的股票，就算低，他们也不愿意买。他们最喜欢里应外合，搞合力，让股价直飞上去，他们迅速获利。而做多主导优势，股价没大涨的品种，就是他们的最爱。所以大家自己上手机应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，重点要注意的就是做多主导有没有优势，自己的股票如果做多主导优势，那就更好，因为场外资金一旦介入，这样的股票，次次放的都是大招。









