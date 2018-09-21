市场大涨两天，虽然今天小震荡，但发现市场中“股神”突然多了起来，有朋友跟我说某某人真神，2644是底，一点都不差。还有说“某某机构要做600XXX”结果果然就是大涨。也有说“他们老大，神的一塌糊涂，早上说要涨，下午就是长阳，现在老大又说某某股票了”。

股神的炼成

对于这种先知先觉、各路股神。我也曾信过。总觉得股市里总些人天赋异禀。记得我在博客里也说过一件事情，以前我认识一个著名寺院的主持，全寺庙都知道他做股票做的好，我向他讨教，也说得头头是道。当时的感觉就是，他说的道理我都明白，但就是没法像人家大和尚那样，运用的炉火纯青。于是一段时间苦读各种《灯录》，希望也有机会顿悟，炒股水平能跟上人家大和尚水平。当然结果是发现自己真是缺少慧根。但有一天，我见一个大私募里的朋友，跟他说到那位主持做股票的高超水平，结果那朋友张口就说：“就他啊，一直在跟我们做，三天两头找他问消息，前几天一个股票跌了，他套牢不少，还急着问他怎么办，还能不能涨。”自打那次起，对于谁谁谁能“先知先觉”、“天赋异禀”我基本就都不信了。

神、准的背后

实际上，神人多半就是幕后的知情者，本质上就是人家能看到大家看不到的东西，所以做的牛掰。从这点上讲，大家只要能看到，更多的人看不到的东西，就能比多数人先知先觉。实际我自己炒股也一直朝这个方向在前进，当然用的方法就是量化。碰上眼下这种震荡的市场，大家也可以→上应用商店，下个“博尔系统”APP。进去之后，可以点一个“机构库存”按钮，在多数人就看到股价震荡的时候，你能看到震荡背后“机构库存”的变化，优势已经是显而易见了。下面我给大家看看。

比如这两天，不少股票从之前的低位震荡，开始突然拉升，其中不少盘中会出现突破，还有长阳拉升的，但其中也有昙花一现，当天就回下来，然后跳水破位，摆明了抓人。或许走势上很相近的，但实际只要拿博尔系统去量化一下“机构库存”，就能发现，有些突破的股票，“机构库存”在不断增加，而有些实际早就不断减少并且消失。

一个前段时间下跌或者震荡的股票，反反复复中“机构库存”越来越多是好事坏事？小学生都能回答出来。关键是要看得到，能看到了，答案自然就有了。这方面大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化“机构库存”的变化，然后一些股票是风险大，还是机会多，就是一眼看清的事。

现在有机会提前进

其实我自己用了这么多年“博尔系统”，前不久还碰到一件有趣的事情，一个股票就是因为震荡中我看到“机构库存”，不断增加。再一看题材还挺多的，就和一些朋友说，这股票搞不好要出消息，结果第二天果然出消息大涨。搞的那几个朋友真以为我有什么内幕。实际就是当时“机构库存”在不断增加。





后来那几个朋友也问我要“博尔系统”，我也让他→上应用商店，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 。他们最近震荡的时候，就专找很多题材股，看机构库存的变化。机构库存不断增加的，他们就试着买，机构库存走下坡路的，就放一边。结果这几天做的很不错。也正好，最近消息特别多，题材多，机构的态度，大家自己下个博尔系统以后，多注意机构库存的变化，也容易取得好成绩的。



