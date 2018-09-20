连涨两天累计80点之后，今天早上涨好多股票涨不动了，调整的股票也不少。这让一些朋友有点失望，他们是觉得2800之下空头是没有防线的。但但我量化了好过股票的交易之后，倒是觉得，这样的走势才是顺理成章的。因为前两天的急涨背后，很多股票就是猫腻，而今天很多股票有猫腻的股票现了原形，这直接会导致后续盈利与否将天差地别。

跟机构买机会，跟羊群买地雷

这种差别，如果体现在操作上，就是一句话“跟机构买机会，跟羊群买地雷”。而大家自己手头持有的股票，是跟着机构还是跟着羊群，昨天、今天的涨跌不说明什么问题，但大家上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，就能看到机构的动作，也自然知道手头拿的是宝还是雷。

机构买和羊群买

同样的上涨，机构买和羊群买的差别，通过量化交易是很容易辨识的。通常如果是机构做多，首先就是能量化出橙色的“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构动作，必然能量化出“机构库存”，并且主导动能还会显示为做多主导，说明的动作的结果就是导致了交易做多。这种时候，即便股价下跌，也不用太在意。毕竟机构是这种态度，短期翻盘机会很大。

然如果量化出来是机构在获利回吐，呈现为换颜色的获利回吐主导，这就不一样了。那说明机构主要行为是获利回吐，偏偏这时候股价如果还上涨，那这种上涨是谁推上去了？恐怕就是羊群推里的。而羊群这么推动股价，结果会如何？突然跌下来的可能性太大的。进如果大家手头股票有下跌的，可以 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，如果是机构做多，那就安心，如果是因为前两天羊群推上去的，这就得谨慎了。

此刻有超级雷

更要当心的是干脆机构逃跑的股票。那种股票是量化不出“机构库存”的，反弹量化不出机构库存，那就是机构压根不参与这种反弹。那就更危险了。下面图里的股票大家一看就明白，哪怕上涨去，橙色的“机构库存”处于消失状态，后面一旦出问题是不可控的。

所以，不管之前的一路下跌，而是昨天的反弹，以及今天的回落，一两天，两三天的走势，并不代表什么，但走势背后的交易变化，往往就影响了接下来的走势，所以此刻要把交易上机构在做什么，给看清楚。这方面大家可以到应用商店，下好一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，然后再去量化机构库存的变化和主导交易的力量，机构的动作看清了，这个市场的交易局面自然就能正确认识，雷就能少踩，好股就能多抱。



