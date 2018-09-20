早上开盘前不少朋友聊，发现两天一张，乐观了不少，很多在期待今天直接爆发上去。这种期待不是没有可能。但我也提醒了那些朋友，中国有句老话，“可共患难，但不可同富贵”。这句话用在股市里特别合适，前段时间，覆巢之下，大家都跌死，但涨起来的差距会拉大的极大。





跟上大部队，否则必掉队

当时我跟他们说，接下来就应该花心思在，差距越来越大的时候，自己怎么才能不掉队。因为后面的竞局是显然的，市场中的一些大资金，是不会跟小散一起共富贵的，他们一定会想很多办法甩开小散。所以当时我是提议他们上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己拿博尔系统去量化机构行动，多熟悉机构的套路，后面上车就更能够容易。





常规用两招

眼门前，只要行情上涨一减速，机构通常会用两招，第一招就是让一批股票坚决做多，让愣神的人根本就买不进。这种股票交易上首先就是有明显“机构库存”，由于“机构库存”是对积极机构行为的量化，有明显的“机构库存”存在，就说明机构动作是很犀利的。而这种系列的动作如果是做多，就能够通过另一个“主导动能”功能，量化出红色的做多主导。









这点大家自己也可以点这里进入“博尔系统”，自己去量化交易，一定也会发现，现在有一大批股票就是这种表现，并且凡是能真正走牛的股票，个个都必然是这种状态。否则机构不做多，股价谈何持续上涨？







又的狂做多，有的早撤退

但既然是博弈，既然不可能同富贵，必然有一批股票的上涨是在装装样子，这种股票上涨去之后，没几天，“机构库存”就消失了。就像下面图里的股票那样，冲进去的人，会欲哭无泪。







接下来的行情，如果只看到好股票股票不断的上涨，就会忽视机构撤离股票的风险。同样只看到很多股票涨一点就拐头向下，同样会错失一大批会涨的股票。核心问题还是得问自己，当前股票里面的机构是在做什么动作，这方面自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者点这里直接进入 ，再量化“机构库存”有没有，“做多主导”的行为有没有，也就清楚了。



