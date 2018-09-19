行情又涨30点，昨天已经是一阳吞了5根K线，今天再一涨，就有很多朋友问我，行情是不是好了，是不是可以买点股票了。对此，我都回那些朋友，遇到行情快速反击的时候，能不能去买股票，首先考虑的就是买进去亏了怎么办。只要一买就套，你有应对之策，就能大胆的去买。如果没有应对之策，只是想去碰碰运气，或者一套就傻眼了，不动了，那进去估计还是凶多吉少。

做多同盟军

结果，我这么一问，很多朋友就没回答上来，于是我跟他们说，只有知道买进亏了之后怎么办，才算真正有了在股市里赚钱的本事。当时我就请那些朋友，己上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化交易，重点量化的就是，此刻操作，你有没有同盟军，这行情要赚钱，没有同盟军，靠自己单打独斗是不成。而眼下最大的做多同盟军，就是机构和游资。大家自己的操作也是一样，只要能量化出手头股票，有机构、或者游资在参与，然后再考虑清楚他们失手了，你怎么抽身，后面的行情应该就是白送礼。

风险可控就大胆做

拿博尔系统去量化机构、游资，是很直观的。橙色的“机构库存”是对积极机构行为的量化；蓝色的“游资动向”，是对游资行为的量化。下面图里标识的很清楚。现在这种位置，机构、游资都会参与，尤其是游资，低位上会很积极。他们的投机水平不低。低位出击成功率很高，设好止损，风险完全可控，而一旦得手，利益空间巨大。

具体操作上，只要遇到买进去即便立马套，回撤3%以内离场；买进涨上去没走，又跌下来错过机会，就打平出局。就能严格的把风险给控制住。上面图里是一只很多朋友都看好的医药股，但之前也是一路跌，游资期间一共出击7次，而真正你去跟着做，在游资首日出现时（比较深的蓝色）也就1次需要3%止损，其余3次打平，3次盈利，这不是我用的那个博尔系统有多神奇，而是，游资投机水平确实比普通人高，这是事实。关键是大家能否自己去量化游资动向。如果迷信看盘，那心没底也是很正常的。大家如果对自己下跌的股票吃不准，就自己 点这里进“博尔系统” ，再去量化一下。此刻到底有没有“游资”的动作。

没有盟军才最危险

现在行情反弹，很多股票也跟着反弹，此刻最危险就是，你还没撤，但你盟军撤了。这种股票如果看不清，稀里糊涂的进去，或者还等着上涨，这危险是极大的。下面图里的股票就是站上去，机构库存消失的状态，其实就是机构根本没认同此刻的股价。

眼下，行情经过此前的一路跌，现在谁都知道一旦反击起来，空间巨大。但反击不是某个人自己一厢情愿就能达成的，必然需要足够的游资、机构这样的有组织的大资金参与才行。道理是很简单，关键是要看到、吃准才行。这方面大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者点这里直接进入 ，自己去量化手头股票有没有这些 成规模的资金在动作，出错的机会就会大大减小。



