今天的大涨，也有一些朋友懊悔，一朋友跟我说，本来看好一个股票，打算买的。就是因为看到大单很少，犹豫了。结果后面成交不大，但涨的飞快，收盘后好后悔。于是我给他理了一下思路，三层推导之后，接下来该怎么做股票，那朋友很清晰了。







三层推导，思路清晰

这三层推导，并不复杂，首先炒股的目的是赚钱，赚钱需要成功的操作，而成功操作的前提是看到，看到影响涨跌的普遍规律。当时我你问那朋友，昨天成交量沪市800亿，多年没有那么低过了，散户趴下，机构也趴下来，如此低迷哪来大单？当初4000点，5000点的时候大单满天飞，还算是普遍现象，而现在大单可能是普遍规律吗？我这么一推导，那朋友觉得我讲的不错，就问我是怎么看。于是我请他先到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，很快就能发现影响涨跌的普遍规律。





既没人管，也没人爱

首先我让那朋友去量化资金，不管是游资，还是机构，股票要涨，不能靠乌合之众，一定是有规模有组织的资金，这种资金的交易行为因为很不一样，所以是可以被量化出来的。下面图里蓝色的是游资动向，它量化的是游资行为，橙色的是机构库存，它量化的是积极的机构行为。一个股票如果既没有游资，也没有机构，那就是就没人管，也没人爱。短命反弹、加速下跌，往往都出现在这种股票里面。









上面这种状态，大家量化多了，就能发现，这绝对就是普遍规律，避开这种股票，就等于避开了最有可能走弱的品种，自己选择的范围下降一大半，操作成功率是会直线上升的，这点我和那朋友就是这么说的。而大家 点这里进“博尔系统” ，多去量化股票，对缩小包围圈，提高成功率，会有直观认识。





转折的规律

但有机构，有游资股价就一定涨吗？如果是一定的，机构、游资都发财了。他们也有失败，所以没有机构、没有游资万万不行，而有了之后，再去量化交易变化，就能发现，那些无论是机构资金还是游资都很愿意在交易发生变化的节骨眼上去参与，尤其是游资，这时候他们得手的机会很高。









下跌中交易发生变化，拿博尔系统去量化，往往就是从一开始的做空主导（绿色），到空头回补主导（蓝色），并且是连续空头回补主导，这种交易变化再下跌中是不长见的，说明整个股票的交易已经起了变化，只要有强悍的资金再推一把，就直接起化学反应了，而往往就这种时候，蓝色的游资动向出现了，后面股价被游资打起来。而大家到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ， 多量化一批股票，就能发现，交易改变，游资、机构出手，这也是非常普遍的现象。



