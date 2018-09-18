今天大涨近50点，幅度不小。而我则是在关键时刻，又挽回好几个朋友的操作失误。不少朋友就是眼睛盯着2638低点，觉得如果破了真不行，还得跑。结果早上低开，下刊物开盘后重新翻绿，真往2638跑的时候，有些朋友真绷不住了。

这个怨念很坑人

新低怨念，其实也由来已久了，早在跌破2700的时候，就有很多人盯在在2638上了，一开始是看跌不做空，自己吃不准，也不没敢动，但架不住一路跌，一路后悔，很多朋友跟我说，他们老早就看创新低了，就是没走，要是走了，现在20%差价出来，多好。而今早上这低迷的表现，让一些人绷不住，觉得100%就是创新低，创新低还没完，肯定还得往下一把才可能见底。所以当时就打算跑掉一些股票。但当时因为他们问我，我就叫他们自己抓紧点，上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己量化手头股票有没有“机构库存”，如果机构库存还在增加，新低不是什么大不了的事情。

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了半小时后面，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。

之所以这么说，并不是因为创新低没有杀伤力，实际创新低杀伤力一直是强的，要不然也不会8月份到现在低迷成这样子。但显然，仅仅因为怨念，被情绪左右，就很容易卖错股票。

上面图里左边一个就是我那朋友手里的股票，要是早卖了1个小时，立马就是几万元没了。右边那些都是这两天调整但机构库存增加的股票，卖掉都是错卖，一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以先→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

好股的底气

另外，今天心不定的朋友也是很多。前几天套牢了倒也老实，但今天一个大涨，心活的又多了，今天很多人问我，是不是叫打脸行情，是不是2638不到，直接就发上去，怼死那些等新低的？但手头股票只要稍稍落后于大盘的涨幅，就担心的问问我，自己的股票咋就没有市场强？但实际我一量化，不少担心的股票实际都是机构存显著存在的。于是我就给那几个朋友打了个比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时我是发了不少调整背后机构库存显著的股票给他们，然后还给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就→上应用商店下一个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的增加，再震荡也定心。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。







