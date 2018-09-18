到过2644，临近新低。跟不少朋友聊，发现已经分成了两派，一派是这个阶段必做，一派是这个阶段还不能做，还得等。并且各有个的道理，比如有些人觉得，很多股票现在已经很低了，买进去不怕。但反对的是股价低了，但低了还有更低。有些人觉得现在可以看消息股，不管消息好坏，跌下来之后，就算是利空，也是利空出尽是利好。但反对的人就说，出消息照样不涨的现在太多了，有消息也没用。

交易转变才是关键

这就是此刻市场中很多的人的真实状态。每每市场一路下跌之后，这种分歧、不确定都是会极大的。当时我就和那些朋友说，他们说的都对，但都不全面，都缺一个关键点。就是交易上要有转折的迹象。眼下市场很弱，这么弱的市场里，没有这点，低价还有更低，有好消息也没用。而交易上的转折，我当时就请那些朋友，上应用商店下个“博尔系统”的手机应用，再去量化交易上的转折迹象，最为直观。只有交易上出现转折迹象了，低价才会变成底价，消息出来，才会一出就涨。

从做空到回补

眼下很多股票下跌，下跌中看交易的转变，主要看的就是交易是不是从做空主导（绿色）变成了空头回补主导。因为空头回补主导（蓝色），说明前期做空的力量态度发生了改变，开始逐步买进股票了。这种态度的转变，如果只是偶尔一天，可能还看不出问题。但如果下跌中持续出现空头回补，只要看到，就知道这个股票当前的做空力量弱了，空头的态度变化了。

眼下无论是消息也好、点位也好，或许都会对股价有刺激，但到底是否起到了作用，就得看交易状态是否改变，这方面大家可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，交易状态如果没有改变，那消息也好，走势也好，都是空的。

游资也爱捡现成

而一旦大家看到自己的股票出现“空头回补”主导之后，最好后面有外力再给一次致命一击。要清楚，全市场有不计其数的机构，瞪大眼睛在找参与时机。而交易空头态度改变的时候，往往是他们最愿意参加的时候，而他们在持续回补的节骨眼上参加进去，往往效果是极好的。下面图里，蓝色的就是“游资动向”，游资在连续回补之后出现，就好比海中的鲨鱼，找到了猎物。





而看到这种交易状态发生改变，并且在改变之后，游资开始动手，那我们该干什么？当时我就是这么问那些一起讨论的朋友的，结果他们全去拿博尔系统量化交易去了。而大家自己也可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 。眼下就看，下跌后交易状态是否从做空主导变成空头回补主导了。同时，最后有没有像游资这样的冲击力很强的资金动手。这两点都齐备了，眼下这种位置，你的股票基本都能很安心的拿着。而这种状态的股票，此刻也是不少的。



