行情越跌，思路越清晰。眼下创新低都是浮云，没有外力，起不了转折，新低后面必然还是新低。而一旦外力引发转折，交易上必然有三种表现，“交易改变、游资动手、机构接力”。其中游资动手，中午的时候已经说了，游资现在的思维就是，以5%的风险，换50%的盈利。具体的操作看我前一篇文章，这里不重复说了。这里说另一股外力，机构在转折时的动作。





不离不弃的机构

机构和游资相比散户，都是有组织有纪律的大资金。但他们也是有区别的，游资投机性强，很多时候就是在交易状态有所改变后，在最低点和次低点突然出击。而机构行为更加稳健，所以机构引发转折的股票，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，你能够发现橙色的“机构库存”始终存在。





而“机构库存”，是对机构积极行为的量化，现在很多股票之所以跌，就是因为他们量化的结果是“机构库存”很长时间都处于消失状态。这种状态下，上涨也是昙花一现反弹。更多的时候就是一路下跌，就像下面股票那样。









机构从来提前动作

而机构如果有心做转折，是不会像游资那样到时候在猛冲猛打，而是提前就开始动作了。所以即便下跌，也始终会有机构库存存在，并且再去量化主导交易的力量，就能看到，因为机构的参与导致交易的改变，从原先绿色的做空主导变为蓝色的空头回补主导，并且还是持续的空头回补主导。



