苦肉计还在演，大戏怎么都该快了(2018-09-18 08:30:32)
行情越跌，思路越清晰。眼下创新低都是浮云，没有外力，起不了转折，新低后面必然还是新低。而一旦外力引发转折，交易上必然有三种表现，“交易改变、游资动手、机构接力”。其中游资动手，中午的时候已经说了，游资现在的思维就是，以5%的风险，换50%的盈利。具体的操作看我前一篇文章，这里不重复说了。这里说另一股外力，机构在转折时的动作。
不离不弃的机构
机构和游资相比散户，都是有组织有纪律的大资金。但他们也是有区别的，游资投机性强，很多时候就是在交易状态有所改变后，在最低点和次低点突然出击。而机构行为更加稳健，所以机构引发转折的股票，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，你能够发现橙色的“机构库存”始终存在。
而“机构库存”，是对机构积极行为的量化，现在很多股票之所以跌，就是因为他们量化的结果是“机构库存”很长时间都处于消失状态。这种状态下，上涨也是昙花一现反弹。更多的时候就是一路下跌，就像下面股票那样。
现在，很多朋友不都是在盯新低吗？指望新低后反弹，而创新低搞不好明天就出现了，但即便新低后反弹出现了，那些“机构库存”处于消失状态的股票，恐怕依旧只是暂时的反弹几天，没机构不可能走出波段推升的。到时候看到反弹，也得早处理，否则更被动。
机构从来提前动作
而机构如果有心做转折，是不会像游资那样到时候在猛冲猛打，而是提前就开始动作了。所以即便下跌，也始终会有机构库存存在，并且再去量化主导交易的力量，就能看到，因为机构的参与导致交易的改变，从原先绿色的做空主导变为蓝色的空头回补主导，并且还是持续的空头回补主导。
所以大家自己量化股票，先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，再去量化这些机构动作。只要看到自己的股票有“机构库存”就要注意机构行为导致的交易结果是否发生了改变，如果改变成蓝色的空头回补主导，那即便下跌，也和上面图里那些“机构库存”消失股票的下跌，有天壤之别。这种下跌，机构态度已经发生了变化，不断在低吸，要反击，动力最足的就是这种了。大家看不到叫没办法，自己量化之后看到了，两种股票要留哪一种，买哪一种，相信大家都知道该怎么做。
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