



中午的时候说了，面对这样的调整，创不创新低不重要，需要注意的是三大动力源。一切是显然的，如果没有外力影响，那很多业内的朋友都会担心，因为这个趋势运行下去，显示缺乏盈利，基金赎回，基金赎回导致被迫减仓，被迫减仓导致市场更迭，触发融资盘平仓，继续下跌，股权质押又出问题，行情进一步恐慌，恶性循环。

反击动力源

正是由于这种恶性循环没有赢家，所以谁都想着改变这个状况，这点没有分歧，唯一的分歧就是谁来出力，发力点在哪。而这个就是量化的优势所在了，不会被某个热点所左右。能把改变市场的力量很全面的量化出来。这方面，大家也可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化交易，后面改变股价的动力源，就三种，“交易改变、游资动手、机构接力”。大家看到一个就该注意了，看到两个，那参与得手的机会就很大。

5%的亏损换50%的盈利

而我和很多朋友聊下来，其实他们现在不是没钱买，而是不敢买，怕买了又跌。这点我就说他们没有考虑清楚。下跌从来不可怕，可怕的是下跌失控，损失不可控。如果你知道就算下跌，也就亏个5%、6%，那现在这种位置，肯定更倾向于买股票，因为损失可控的话，反击上去的空间，恐怕50%、60%也是有可能的。

但5%、6%的风险控制真的很难做到吗？其实不算难，因为此刻游资动作很活跃，他们的投机水平不低。低位出击成功率很高。只要设好止损，买进立马套，3%以内离场；买进涨上去没走，又跌下来错过机会，就打平出局。就能严格的把风险给控制住。上面图里是一只很多朋友都看好的医药股，但之前也是一路跌，游资期间一共出击7次，而真正你去跟着做，在游资首日出现时（比较深的蓝色）也就1次需要3%止损，其余3次打平，3次盈利，这不是我用的那个博尔系统有多神奇，而是，游资投机水平确实比普通人高，这是事实。关键是大家能否自己去量化游资动向。如果迷信看盘，那心没底也是很正常的。大家如果对自己下跌的股票吃不准，就自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者点这里进入 ，再去量化一下。此刻到底有没有“游资”的动作。

失控风险都这样

其实，下跌阶段中，最要当心就是既没有机构动作，也量化不出“游资动向”的时候，这种状态，大家只要自己去量化交易，是非常直观的。一个股票如果相当长的一段时间里，量化不出机构库存，也就是说此刻缺乏稳健的机构参与。而同时如果再量化不出游资动向，那就是连投机的力量都不足。这样最容易产生快速下跌，就像下面的股票那样。





所以说，同样的下跌，但有的是生，有的是死，有的是转机不断，有的是在劫难逃。在这一波的区别就是有没有机构、有没有游资，在参与你的股票。参与的股票，哪怕也下跌，但至少有生机尚存，转机不少。而机构、游资都不参与的，就是彻底没戏了。而此刻大家的股票是有戏状态，还是没戏的状态，就自己到应用上线，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，一旦发现游资是反复在参与的，损失肯定是可控的，要是不可控的话，游资早就亏没了。方法上面已经说了，大家多去试试，多看看股票，自己心里自然有底。



