早上行情又是近30点的下跌，跟很多朋友沟通了一下，都在看创新低，2638的低点都估计要破。但这种集体看新低的状态，完全是收心理层面的影响，实际溪现在2650附近，距离2638不过20点不到的空间，再跌十几点就能天差地别，翻天覆地？显然不会的。所以创不创新低，此刻对我们的利益影响并不大，真正眼下要盯住的，是此刻能够大大影响我们利益的那几点。

关键的利益影响点

而此刻对大家利益影响大的要点，首先就是你的股票即便下跌，但交易已经体现出现了变化，空头开始回补了。对于观察空头的回补，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，再去量化交易，股价从做空转变为空头回补可以清晰的量化出来，一两天的空头回补主导，在下跌中常有，但持续3天以上的空头回补主导就不多了，一旦出现肯定要特别注意。这是空头态度发生转变的重要特征，我们要股价破2638后逆转。首先交易上现在就应该有所改变了。

反击动力源

大家如果拿博尔系统去量化，多数下跌就像左图一样，做空主导的力量是最多的，偶尔有一两天蓝色的空头回补。但很多转折前的下跌，交易状态就是连续多日的蓝色空头回补，走势上差不多，但实际量化出来，交易状态往往不一样。

上面图里，左边的股票就是震荡中“机构库存”越来越多的品种，这种股票，做出下跌破位的样子，就是骗人的。背后的套路我不说，大家也明白。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下交易，就能量化出，当前这种行情下，机构到底是什么态度。如果态度是放弃，那“机构库存”会消失，股价也会跌的很厉害。

绝望送人，实惠他们捞

总之，下周开始，估计涨跌都是真真假假的展开，目的就是绝望感受送给你，实惠他们捞。当前，即便股价真已经破位跌下去的，但如果是机构看中，去量化交易，结果也和一般的下跌时不同的。一般的下跌，“机构库存”总是越来越少，最后消失。如果机构是要拿货的，越跌“机构库存”越多，走势上都在跌，但看到“机构库存”的变化，就知道不同在哪里了。

每每市场持续下跌后，这种真真假假的博弈必然是存在的，否则是是在在涨上去，你想这个位置谁会走，等到涨高了，一股脑的出给那些推盘的机构，你说那些机构图啥？所以在此之前不折腾个死去活来，是不会罢休的。这也是我请那机构朋友自己去量化交易的原因。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者自己点这里进入 ，自己去量化交易，现在的震荡、下跌，量化清楚就不是问题，但如果看不到，到底是破位下去没希望，还是假跌破真吸筹，谁说得准？



