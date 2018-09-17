上周有点点有意制造绝望情绪的感觉，通过真真假假的砸盘，把人弄绝望了，后面的大戏才好上演。上周四是高开低走翻绿，先让你绝望一把，后面涨30点算是调戏一下。上周五，指数不动，个股跌的不成样子，中小创纷纷创新低。给人什么感觉？就是千万别以为行情不跌，你就会好，根本没门，个股根本没底。





欲扬先抑

然而，之所以明着要给人这种感受，绝非空头耀武扬威，真正空头发狠是5000点的时候，骗你接盘。现在弄得谁都能看清空头在做什么，这就是送出一个个绝望感觉，为的就是后面有更大的戏可以唱。所以今日，如果对自己股票的调整感到很苦恼，怎么行情没怎么跌，自己的股跌的那么厉害。那就上应用商店，去下个“博尔系统”的手机APP来量化交易，重点量化此刻的机构动作，最大的转机，最大的捞钱机会就在这里。





真假破位，后面很多

现在这种指数不动，个股乱跌，其中有很多跌，你只要去量化一下，就能发现，是别有用心的，是专门做给你看的。比如大家用博尔系统量化一下“机构库存”，就能看到一些股票破位背后，“机构库存”不断增加。而“机构库存”是对积极机构行为的量化，“机构库存”越来越多，自然是机构参与更积极了。





上面图里，左边的股票就是震荡中“机构库存”越来越多的品种，这种股票，做出下跌破位的样子，就是骗人的。背后的套路我不说，大家也明白。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下交易，就能量化出，当前这种行情下，机构到底是什么态度。如果态度是放弃，那“机构库存”会消失，股价也会跌的很厉害。







绝望送人，实惠他们捞

总之，下周开始，估计涨跌都是真真假假的展开，目的就是绝望感受送给你，实惠他们捞。当前，即便股价真已经破位跌下去的，但如果是机构看中，去量化交易，结果也和一般的下跌时不同的。一般的下跌，“机构库存”总是越来越少，最后消失。如果机构是要拿货的，越跌“机构库存”越多，走势上都在跌，但看到“机构库存”的变化，就知道不同在哪里了。





每每市场持续下跌后，这种真真假假的博弈必然是存在的，否则是是在在涨上去，你想这个位置谁会走，等到涨高了，一股脑的出给那些推盘的机构，你说那些机构图啥？所以在此之前不折腾个死去活来，是不会罢休的。这也是我请那机构朋友自己去量化交易的原因。大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己去量化交易，现在的震荡、下跌，量化清楚就不是问题，但如果看不到，到底是破位下去没希望，还是假跌破真吸筹，谁说得准？





