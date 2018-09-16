周末的时候，和几个业内的朋友沟通了一下，对下周行情的看法。他们的认识和普通人差别很大。别看市场那么低迷，但他们始终认为，只有调整，才能获得低廉的“情绪筹码”。而周五市场，指数调整很小，但个股下跌的非常多，这正是引发“绝望情绪”的开端。并且很多股票盘面上的表现是抛盘蜂拥而出，但实际现在不是5000，指数都快腰斩了，却依旧一点抵抗都没有，显然情绪因素很大。所以他也好不掩饰的说，他在看好的品种下面都埋单了，就看能不能收到货了。并且这么收货的也不止一两个，并且他们的朋友好多周五都这么干了，收的就是“情绪筹码”、“绝望筹码”。

情绪筹码，正被收割

言者无心，听者有意，我就在想如果机构现在都是下面埋单要货，那这两天的虽然反复下跌，令人失望，但大家是可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化交易，再通过量化机构的动作，是可以看清这种埋单收割情绪筹码的。

之所以可以这么去看，原因就是，博尔系统是可以直接量化交易的。里面的“机构库存”功能，就是专门量化积极的机构行为，如果有橙色的“机构库存”，就说明确有机构在积极动作。此时只要进一步量化机构动作导致的交易变化，比如空头回补的力量主导了交易，就知道此时机构动作，是张开麻袋低吸股票，就像下面的股票那样。

事实上，早上随便翻了一下，这种机构回补，低吸筹码的股票是不少的，而此刻低吸的恐怕有很多就是“情绪筹码”。而情绪筹码到手之后，对恐慌盘从来就是先轧空一把再说的，所以大家自己关心的股票，有没有这种“情绪筹码”被收，可以 直接点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，立马就清楚了。

有些必涨，并不开心

另外，我当时也问过他们，当前行情的反弹机会在哪里？结果人家回答我，目前看，跌掉90%的股票，只要不是ST立马要被摘牌的，都出现了强力的反弹。我一听差点背过气去，跌掉90%就算反弹翻倍，还跌80%呢。但这种玩笑话也提醒我，眼下“机构库存”消失的股票真不能碰，因为“机构库存”消失，说明机构跑了或者不管了，这种股票太容易反复创新低了。

而这种股也是最要当心的，不是看到跌多了就觉得没事了，上面图里的股票就是前车之鉴。到底哪些股票有这样的风险，也一样到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，有没有机构的动作，是可以直接看到的。这样心中有数，怎么样也都安全很多。



