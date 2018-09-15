双重趁火打劫，下周心软就中阴招(2018-09-15 11:53:20)
周末，回看本周行情，迭创新低是显然的。因此，肯定需要谈谈该不该“趁火打劫”的事情。大家可以不去趁火打劫，但如果不清楚当前市场的状态，就容易中阴招，被人打劫了。并且目前还是双重趁火打劫，我下面细细说。
趁火打劫的时机
趁火打劫，眼见为实。大家可以看看眼下游资干的事情，都是在股价跌的一塌糊涂的时候，突然攻击。并且，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，就能看到，游资的这种动作，投机时点的把握，都极有章法。你看到的不但不会上当，还能给自己带来很大的好处。
双重趁火打劫
游资的动作，大家看下面图里的股票，就能看清。图里绿色代表的是做空主导，一开始下跌的时候，股价被做空主导。但随后的下跌，主导交易力量明显发生了变化，变成了蓝色空头回补主导。这些大家自己用博尔系统，点“主导动能”功能，也一样能看到的。而空头回补说明之前做空的人，开始回补股票了，一般下跌中的空头回补不过1、2天，但当空头回补连续3天以上时候，虽然此刻还是下跌，但交易力量的对比已经不同了。就在此刻，蓝色的游资动向出现了。游资这个动手点，显然是别人阶段损失极大的时候，不是趁火打劫，又是什么？
但为什么标题是“双重趁火打劫”呢？因为现在机构、游资日子也不好过。今年赚到了？也都是亏的。问题是今年之前9个月，他们也没赚钱机会，还剩3个月多点，再忍下去，就是坐等清盘和赎回。所以后面散户可以选择睡觉，但机构必然自救。机构、游资家里也着火，看清了他们的自救行动，大家就能借力打力，也趁火打劫他们。而空头回补的股票，我统计了一下，肯定超过1000家，交易回补之后，游资肯不肯狙击，大家可以自己点这里进“博尔系统”，量化一下，直接就清楚了。
被“失血”就中招了
另外，我和不少机构的朋友聊过，不管是公募的还是私募的，他们此刻的动作，主要是对手头的股票，集中资金去打，而集中资金，真就是把一些次要品种，套现出来，转到主攻的品种上。因为现在股票如果走的不稳健，是很难引起市场认同的。而这也导致了其他很多股票失血。所以有些股票在2800的时候还能撑住，现在加速单边跌下去了。接下来这种危险的情况依旧会存在。如果拿博尔系统去量化，就像下图那样，橙色的“机构库存”量化不出来。蓝色的“游资动向”也量化不出来，很可能就是被“失血”的品种
上面图里的股票，中间就有“游资动向”、“机构库存”同时消失的时候，那那一段股价的下跌，又快又狠，中间有反弹都短命。大家只要量化出这种状态，就知道这只股此刻在失血。现在我和不少朋友沟通，他们现在，并没有打算去抓什么大底，但套牢那么多，不去做点短差来降低成本，后面就算涨上去也解不了套。要是看我文章的朋友，也想这样降低成本，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，自己去量化交易，避开那些失血的阶段，做短差才更容易成功。而眼下，最忌讳的就是连机构此刻有没有动作都不清楚，凭感觉碰运气干，一旦运气不好，救都救不回来。
前一篇：2700下，小散还亏钱的6姿势