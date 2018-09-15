周末，回看本周行情，迭创新低是显然的。因此，肯定需要谈谈该不该“趁火打劫”的事情。大家可以不去趁火打劫，但如果不清楚当前市场的状态，就容易中阴招，被人打劫了。并且目前还是双重趁火打劫，我下面细细说。





趁火打劫的时机

趁火打劫，眼见为实。大家可以看看眼下游资干的事情，都是在股价跌的一塌糊涂的时候，突然攻击。并且，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化交易，就能看到，游资的这种动作，投机时点的把握，都极有章法。你看到的不但不会上当，还能给自己带来很大的好处。





双重趁火打劫

游资的动作，大家看下面图里的股票，就能看清。图里绿色代表的是做空主导，一开始下跌的时候，股价被做空主导。但随后的下跌，主导交易力量明显发生了变化，变成了蓝色空头回补主导。这些大家自己用博尔系统，点“主导动能”功能，也一样能看到的。而空头回补说明之前做空的人，开始回补股票了，一般下跌中的空头回补不过1、2天，但当空头回补连续3天以上时候，虽然此刻还是下跌，但交易力量的对比已经不同了。就在此刻，蓝色的游资动向出现了。游资这个动手点，显然是别人阶段损失极大的时候，不是趁火打劫，又是什么？





被“失血”就中招了