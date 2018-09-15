周末，看看本周行情，已经是一再创新下年内新低。粗糙的看一下，基本也是2015年以来的低点了。所以已经有不少朋友说了，表示这种时候进去，输时间不输钱的。但事实上，我看到很多朋友在操作中，没几天就输了，还有一些，虽然扛着浮亏，看未来还可能输的更多。所以2700以下，小散的亏欠姿势，还得多说说。

2700之下的小散亏钱指数，我初步看了一下5、6种总是有的。一个个跟家说一下，并且都是很多很多朋友亲身经历的。我当时和那些朋友沟通，发现问题之后，我都请他们到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易，因为多数亏钱问题，就是此刻一些股票的交易意图，并没有看清楚。这点对大家来说也是一样的，因此同样可以去量化，然后解决的。

亏钱姿势一：补仓心不定，一卖就涨

第一种亏钱的姿势，就是买进就怕。有些朋友也知道2700下方这种位置，肯定不高，所以拿出点钱来补仓。结果一买进就后悔，因为股价还在跌，就觉得如果在等一两天买多少，后面股价又继续跌，就慌了，觉得短期必有更低，不如先跑了再说。于是就把股票给跑了，结果一卖就涨。实际，那朋友的问题，并非买错了位置，谁也不能说有一买就涨的本事。而是没看到当时下跌的背后，机构资金意图。通常我会拿博尔系统，通过量化“机构库存”来解决这个问题，因为“机构库存”就是对机构积极行为的量化。



那朋友买的股票，一量化就能发现机橙色的“机构库存”再下跌中不断增加，这就说明机构对股价是非常认可的，当时我就问那朋友，如果你之前就看到下跌中机构越来越积极了，还会心里没底吗？所以，此刻不仅仅是价格高低，更重要的是你自己心里有底没底。→这方 面大家自己也可以点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，机构的态度能看到了，心里自然不慌。

亏钱姿势二：有心持有无心恋战，越补越套

如果说，上面说的那种炒股姿势，一买就怕，是因为心态不好，那有些心态好的人，反而亏的更厉害。原因就是，他们有心持股，问题机构无心恋战。现在有不少股票，每次涨起来的时候，都是量化不出“机构库存”，而等到机构库存出现，再去用另外一个“主导动能”功能，量化主导交易了力量，多数都是持续黄颜色的获利回吐主导。这就说明，反弹一多，机构就跑路，那这种股票一直拿着也就只能越套越深了。

当前这种机构无心恋战的情况也是很多的。现在指数低，谁都能看到，什么力量让市场能跌的那么低，才是需要重视的。就是因为无心恋战，一涨就抛的情况很多，股票才会跌跌不休。所以大家看到股票反弹起来后，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易，看清这种股票，背后机构的意图，短线操作的就能先出来再说。即便想补仓也不补这种股票。

另外还有其他亏钱姿势，比如勇气可嘉但自信过头、无闯多杀多这些，接下来我再说。总之眼下做对做错差距是巨大的，大家只有看清了，胜算才会更大。







