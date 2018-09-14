今天，两种不同的眼光决定了你有两种不同周末。收盘之前，已经有朋友跟我说了，今天这行情看似平稳，实际个股，尤其是中小创的股票跌的都不成样子了。并且还有很多朋友问，后面会不会，指数不怎么动，个股哗哗乱跌呢？如果真是那样，这可就苦了。

小震荡也会制造绝望

但同样的行情，换个角度去认识，完全就不一样了。这就是昨天行情带来的启示，昨天因为富时A50期指大涨，导致A股直接高开，然后一路回落直到翻绿，当时很多朋友绝望了，没想到下午直接涨上去。历来持续下跌后，机会总是在绝望后产生，指数绝望是指数的反弹，个股绝望就是个股的机会。一旦出现盘出的绝望，比如市场横盘，你的股票又有破位下行的样子，就该自己上应用商店，去下个“博尔系统”的手机应用来量化交易，重点量化此刻的机构动作，最大的转机，最大的捞钱机会就在这里。

真假破位，后面很多

如果行情下周就找这个样子发展个几天， 肯定有人会绝望，更有人会看到破位就风声鹤唳。因为指数横着，个股乱跌，那是没指望的。等到指数涨上去，别人赚钱了，而那破位下行股的还套着呢，后面步步被动。这种恐惧一点也不难想象，因为前几个月出现过太多次了。但恰恰是这种时候，有的下跌是别有用心的，是专门做给你看的。比如大家用博尔系统量化一下“机构库存”，就能看到一些股票破位背后，“机构库存”不断增加。而“机构库存”是对积极机构行为的量化，“机构库存”越来越多，自然是机构参与更积极了。

上面图里，左边的股票就是震荡中“机构库存”越来越多的品种，这种股票，做出下跌破位的样子，就是骗人的。背后的套路我不说，大家也明白。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，去量化一下交易，就能量化出，当前这种行情下，机构到底是什么态度。如果态度是放弃，那“机构库存”会消失，股价也会跌的很厉害。

绝望送人，实惠他们捞

总之，下周开始，估计涨跌都是真真假假的展开，目的就是绝望感受送给你，实惠他们捞。即便是真已经破位跌下去的，真是机构看中的股票，交易上量化出来，也和一般的下跌时不同的，一般的下跌，“机构库存”总是越来越少，最后消失。如果机构是要拿货的，越跌“机构库存”越多，走势上都在跌，但看到“机构库存”的变化，就知道不同在哪里了。