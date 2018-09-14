早上行情不温不火，但实际启示是很多的。套一句老话，“绝望出机会”。昨天早上受外围的刺激高开，好多朋友瞪大眼睛看，结果等来的是高开低走全跌光，心情冰凉，觉得彻底没戏了，但后面直接涨上去了。而此刻，依然是只有绝望才有机会。

绝望才有机会

后面绝望横盘、绝望上涨，一样要盯住。这点早上已经和不少朋友讨论过了。有朋友觉得，上涨不希望就来了吗？还绝望什么？但问题是3600只股票，那可能都涨，并且涨不起来的恐怕数量肯定是上四位数的。然后就会发现，别人股票再涨，自己的就是不涨，不涨还能等，但指数反弹之后，一个拐头向下，所有股票又一起跌，样子又要去破位了。这时候真就陷入绝境了，因为行情跌的时候还能指望后面的大反弹，但反弹出来了还不涨，反弹一结束，痛苦不堪设想。这一幕，只要接下来涨上去，必然发生。所以我请那几个朋友，自己先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己先去量化交易，上涨中的绝望，仅仅体现在走势上，真把交易量化清楚，“绝望”就得打引号，看到的都是机会。

横盘中的两条路

比如，行情涨，你的股票不涨，甚至跌下来还要破位。遇到这种弱势表现，一定先去拿博尔系统量化“机构库存”。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，很多走势上的弱势，是故意走出来迷惑人的，但背后机构库存往往就是在增加的。这种股票震荡、或者破位下去，一定不要真以为它弱了，真弱的话，那有可能有越来越的机构在参与。

真正如果震荡中走弱，“机构库存”到最后就是消失状态，上面图里的两个股票对比一下，是非常清楚的。当时我跟那几个朋友说的时候，他们自己也上博尔系统去量化了，显然此刻手头估计震荡的股票都有。大家自己的股票，也可以点这里进“博尔系统”，震荡背后是机构在放弃还是越来越积极，量化清楚了，价值是很大的。

两种状态做反弹

而说到博尔系统的价值。不少朋友问，因为看我用的挺好，大他们自己用，价值有多大。我还真不好说，我能说的是，至少我09年用到18年，9年多快10年了，博尔也12年了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。

打比方说，现在，下跌，反弹的时候，反弹别后机构有没有积极动作？每个股票不一样的。有的股票下跌中，“机构库存”已经越来越活跃了。但有的，反弹中“机构库存”依旧在消失状态。先前前者是下跌中机构蓄势，后者是机构放弃，一两天里走势上看不出来大变化，但时间一长，天差地别。眼下的反弹，大家也可以自己上手机应用商店，下一个“博尔系统”的APP，或者直接点这里进入，自己用了，也就清楚了，至少看到“机构库存”增加，心里有底。



