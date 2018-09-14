利好冲击波一个接一个，富时A50一涨，明显给A股点了把火，而晚上美股中概股又大涨，这不就是第二把火点着了吗？并且，并且看了下媒体，什么惊天反击，大底形成之类的言论已经很少，这是好事。而我自己量化、复盘，发现处于“利益交叉点”的股票，今天有明显的异动。

利益交叉点

什么叫利益交叉点，晚上我和一些朋友也说到这个话题，顺带打了个比方。地球人眼里，金子是有价值的，肉骨头价值很低。但在汪星人眼里，肉骨头很有价值，金子估计看都不看。但在地球人和汪星人做生意的时候，金子、肉骨头就都有价值了。

这个比方一说，当时就有不少朋友不解，我就继续说。这个市场在去年，散户、机构操作上泾渭分明。700元的茅台，散户是根本不会去碰的。但基金却乐此不疲，因为他只要做高市值，就会有吸引基民的资金给他，无所谓散户买不买。但现在不同了，今天都饿着呢，不想做点散户愿意参与的股票，他连差价都没机会做。而散户喜欢什么？显然是跌多的，低价的，于是这样的股票，就成了利益交叉点。而我用博尔系统去量化之后，发现了很多跌多了的股票，机构参与进去了，这是机构异动。而大家上应用商店，下个“博尔系统”的APP，自己去量化交易，一样可以量化出机构参与越来越积极的股票，并且，这绝不是等到大涨之后，再后知后觉的知道。

交叉点上的异动

量化机构的动作，最首要的就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，跌多了的股票，要有像样的波段反击，必然是机构动作，因此也必然能量化出机构库存。很多时候，根本不需要等到股价上涨，在下跌中、震荡中，已经能看到橙色的“机构库存”，并且还是不断增加的，就像下面图里的股票那样。

“机构库存”增加这种交易状态，在下跌中、震荡中出现，其实就是交易异动，因为常理上，下跌是越跌越没人要的，震荡是越盘越没人气的。而“机构库存”一旦增加，是反其道而行的，机会往往就孕育出来了。所以我现在自己做股票，遇到下跌，遇到震荡，都会自觉的去量化一下，看有没有“机构库存”，遇到“机构库存”增加的时候，我一定会非常关注。大家自己的股票最近震荡或者走弱，也可以 点这里进“博尔系统” ，再自己去看一眼，是不是机构动手的股票，一看就清楚。

价值，都该一眼看清

如果大家量化出来，“机构库存”是下面图里这种消失状态，那就不怎么灵了，因为“机构库存”消失，横盘的时候，说明机构也不做了，反弹的时候，也是机构不认可。和上面图里的股票再一对比，再清楚不过了。