今天行情，高开低走又回升，而我则是在关键时刻，挽回几个朋友的操作失误。深切感到，眼下这个市场，已经开始操控人心了。早上的高开低走还翻绿，很多朋友可以说心如死灰了，不对行情抱有任何希望了，进而开始严重看低A股，不但觉得要创新低，还2500、2300的往低里看。

半天之差，一天一地

也就这个心态的作用下，有几个朋友在行情翻绿的时候是在忍不住，仓位本身就比较重，怕跌下去不补仓的钱都没有，所早上就打算割肉跑了。但因为当时问了我一声，我就让他们自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己量化手头股票有没有“机构库存”。当时那两个朋友觉得没啥必要，都弱成这样，在量化出来没机构，更受打击。但我和他们说，你都打算割了，连割肉都不怕，还怕自己去量化一下？

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是多坚持半天之后，下午就是直接反击上去。于是庆幸自己还好没跑。其实大家只要把机构库存的变化给量化清楚，目前大部分明显的错误都能避免。我也希望更多的朋友别在这种位置上做错了方向。

一波三折，调动情绪

这么说，并非意味着，此刻行情就开始直接高歌猛进的反击了。今天早上高开低走全部跌完，肯定是把人心打到冰点，然后突然全部翻上来，就让人觉得早上那是骗人，下午涨上去才是真招，这比直接反弹50点更能让人认可上涨。但地位上涨哪会让人轻易觉得行情好了？闹不好后面还得又跌下去，彻底把人搞迷糊，日后再涨上去，你都不敢看好，再跌下去，你也不敢看坏。有的人多了，市场就得逞了。因此，此刻该做的就是少看行情的涨跌，多看到底谁在做。就像上面图里的股票，其中一个就是那个朋友原本要卖的，还好没卖，否则早卖半天，几万元就没了。他那个股票，反击为什么那么强，量化“机构库存”就很明白，“机构库存”越来越多，说明机构参与越来越积极。大盘一反击，自然盘中翻盘力量很强。所以接下来再遇到调整，先→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化“机构库存”如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

没涨上也别心急

另外，今天也有郁闷的朋友，就是行情高开低走的时候，股票大跌，但等到行情涨回去了，那只股票涨不上去，这心急啊。但实际那朋友说的股票我一量化，实际都是机构存显著存在的。于是我就给那几个朋友打了个比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时我是发了不少调整背后机构库存显著的股票给他们，然后还给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就→上应用商店下一个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的增加，再震荡也定心。相反，即便股票上涨，未必等于就此见底，波段转折。涨上去背后，有没有机构参与，要想转折就难了。



