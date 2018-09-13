早上高开低走，有不少朋友问，行情是不是今天又在发套了？但我要说，这真是想多了，新加坡的富时A50一个上涨，就能牵动A股高开那么多，足以见得，当前的市场就干柴。清楚这点就足够了。

稻草还是干柴？

肯定有朋友会闪电般的反应，光有干柴也不成啊，不点着也没用呀？说的不错。但点着股票一点不难，就现在这种点位，一个消息、一番讲话，连涨三天，直接能把希望点燃。，但关键是，你得自己的股票是稻草还是干柴。现在这个市场里，既有稻草股，也有干柴股，对此，我是请那几个朋友自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下交易，稻草股、干柴股，是很容易区分的，区分开之后，不同的股票，面对当前的行情，表现是截然不同的。

稻草股

所谓稻草股，大家可以想象一下，稻草烧着的时候什么样的？看似火很大，但很快就褪去了。剩下的黑黑草灰，怎么也点不着了。股市里就有这么一群股票，目前被机构投资者严重的不看好，基本是放弃状态。这种股票也会反弹，有时候反弹速度还很快，很容易突然就不行了，短命的很，这种就是稻草股。而拿博尔系统量化，这种稻草股的特征非常明显，就是不管是下跌后的反弹，还是企稳后的震荡突破，背后橙色“机构库存”都处于消失状态，就像下面图里的股票那样。







“机构库存”是对积极机构行为的量化，橙色的“机构库存”消失，就是意味着机构放弃，机构逃跑。这种股票缺乏机构投资者的积极参与，上涨去基本就是在发套。而大家点这里进“博尔系统”，这种股票上涨中，“机构库存”消失的状态，是一眼就能看到的。这种股票可以选择不去做，就算羁绊太深，要做也以短线为主。

干柴股

而干柴股就是另外一种状态，无论是震荡，还是下跌，能量化出橙色的“机构库存”越来越多。这就说明这个股票目前机构正在积极动作，并且还越来越积极，那就不一样了。这种股票比“机构库存”消失的股票明显具有波段价值。





关键是稻草股、干柴股很多时候走势都差不多的，但量化之后，谁都可能看到别后机构投资这参与的积极性，完全不一样。那么两只走势差不多的“干柴股”和“稻草股”放在你面前，你选择哪个？自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进去量化 ，是很好辨认的。这也是博尔的一个非常重要的价值吧。此刻，要参与的就是一把波段大火，能烧起来，少说也是500点以上的空间的，可谓举火燎天，但就是别手头拿了一把“稻草股”就太不值了。



