晚上和一些朋友聊A股，我直接告诉他们，后面一段时间，会跟难做，愿意是你在明处，敌在暗处。现在散户的意图太明显了，鸵鸟策略，一闭眼硬扛，就等这次创新低之后，调整结束，迎来一波较大级别的阶段反弹，到时候在找机会降解套。看我文章的朋友，可以自己问一下自己，是不是心里想的也是这种对策。如果也有这种想法，那要注意，后面还有两个想不到。对此我下面细细说。

两个想不到

而市场永远不会迎合多数人。后面很可能会在创新低之后，不是转身向上，而是还有凶悍的调整，这是第一个想不到。而第二个想不到就是，即便市场此刻反弹，真正会涨的股票同样是出其不意的股票。所以跟羊群，随大流，后面就算行情位置更低，多半还是处处被动。正解就是别只是等市场反弹，也得看看机构、游资这些资金的动作，这方面自己观察觉得困难，就上应用商店，下个“博尔系统”APP，就能自己去量化机构动作和游资动作。量化之后，有些股票确实有机构、游资参与的，那当然可以留着。但如果是机构不管，游资不要的品种，就肯定不能再反弹。

机构动作很有特色

游资的动作中午、下午，都说过，晚上说一下机构此刻的动作。与游资高度投资及的状态不同，拿博尔系统去量化“机构库存”，就能发现，积极的机构行为，往往是持续不断。对于一个机构看中的股票，即便下跌，也是持续能量化出机构库存，并且，很多股票，“机构库存”还是不断增加的，就像下面图里的股票那样。

另外，由于前面有朋友已经问我，博尔那边“机构库存”要不在对外开放，是不是看到机构行踪，有泄密嫌疑？这我了解过了，并非如此，人家做的是量化工程，泄密不存在，只是怕看的人太多，影响他们现有已经使用的人，所以我估计迟早有一天会转为只向内部开放的。所以此刻还是抓紧，大家自己→ 点这里进入“博尔系统”，量化起来 ，解决眼门前的问题。

别没信心

另外，如果自己对手头股票横看竖看不满意，甚至涨起来都没信心拿着，那最好也去量化一下，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的“机构库存”都没有了，后面是好不了，该走还得走。

很多时候，看清了状态，做出正确的选择，其价值有多大，是很难估量的。所以有朋友问我博尔系统，对他价值有多大，我还真不好说，自己上手机应用商店，下一个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己用了，也就清楚了。我能说的是，至少我09年用到18年，9年多快10年了，博尔也12年了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。







