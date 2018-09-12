早上，看到一组统计数据，2018年过去的9个月内，半数被调查的投资者有50%以上的市值缩水。其中15%的投资者，市值缩水在70%以上。这么厉害的缩水也让我震惊。短短9个月，能亏的那么厉害？于是问了一些比较熟的散户朋友，虽然不是个个都被腰斩，但今年确实亏的一塌糊涂。

自保、自救、自选

所以早上看到博尔那边提出的“自强”号召，“自保、自救、自选”确实也是对的。否则就坐以待毙了。这对我也有启发。有钱自选、套牢自救，全套自保，现在要做的不就是这3件事吗？所以我也说说自选、自救、自保的方式，大家也可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，无论是自保、还是自救，用量化的方法，都是比较高效的。

套牢自救

自救是要找时机的，时机看错，就会越套越多。拿博尔系统去量化之后，常用的办法就是“连补虚跌”。什么叫连补虚跌，就是当你看到股票连续下跌时，要不要补仓做差价，首先看下跌背后的交易是不是出现了变化，通常下跌中多数都是做空主导，大家拿博尔系统去量化，能看到绿色的做空主导持续不断。但有些下跌背后，看到的却是空头回补主导，这说明交易已经发生了变化，这就是“连补”。如果再有一股外力推动，短期一把反击，有很大的希望。

而后面的这股外力，有可能来源于机构的行为，也有可能来源于游资的行为，如果是机构动作，博尔系统会量化出橙色的“机构库存”，如果是游资的动作，博尔系统能量化出蓝色的“游资动向”。上面图里的股票，就是在“空头回补主导”连续出现之后，游资东线出现，瞬间就把反击给带起来了。这种自救时机， 大家可以点这里进入“博尔系统” ，再自己去量化，只要稍微有点耐心，眼下行情这种机会一定会给的，抓好一波，至少亏损下降10%以上。

全套自保

如果股票全部套牢，能拿的安心也就罢了，但如果自己都对手头的股票心里没底，或者都不愿意去想这个问题。那自保的方式就是，拿博尔系统去量化一下，弄清楚这段时间，你的股票还能不能持有。如果量化出来，橙色的“机构库存”、蓝色的“游资动向”都没有，那这个阶段就应该了断再说。因为“机构库存”量化的是积极机构行为，“游资动向”量化的是游资，一个股票这两种资金都没有动作，还能指望在眼下这种行情里有什么表现？

看上面图就清楚，一旦两种力量都缺失的时候，往往是下跌最快的阶段，中间有反弹都保不住。至于有朋友担心，别一卖就涨了。其实根本不用担心，现在是泥沙俱下时，哪个股票不跌，可买的股票一大堆，换股从来就不是难事。关键是自己的股票是否需要换，有机构参与，有游资参与的，此刻也就不用了断了。这方面可以自己上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者自己点这里进入 ，再去量化交易，自己就能量化清楚，到底有没有机构的、游资的资金在动作。在行情关键的时候，去量化一下，多抓住一个机会，少犯一个错误，可能几天内就是10~20%的好处，远了就更不用说了。



